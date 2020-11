Autorităţile din Timişoara au alocat încă 70 de paturi pentru pacienţii cu COVID. Dominic Fritz: O să avem nevoie de ele

Primarul Timișoarei susține că paturile sunt necesare deoarece va fi nevoie de ele. Dominic Fritz a ținut să mulțumească tuturor cadrelor medicale care luptă zilnic pentru a salva viața pacienților.

"Am fost la Spitalul ASCAR unde, de mâine, o să avem 70 de paturi cu oxigen pentru bolnavii Covid. Din păcate, o să avem nevoie de ele. Am fost şi la Victor Babeş, care azi era plin, şi unde am făcut o nouă zonă de triaj, în afara spitalului. Am înlocuit corturile, care nu mai reprezentau o soluţie pe timp de iarnă, cu 6 containere donate Primăriei de Rezervele statului. Medicii şi asistentele de la Victor Babeş vor fi ajutaţi la triaj de către rezidenţii de la medicină. Le mulţumesc medicilor, asistentelor, infirmierilor pentru că luptă în fiecare zi să salveze viaţa unuia dintre semenii noştri. Vom degreva şi spitalul întrucât un număr semnificativ de persoane, după ce le vor fi recoltate probele, vor putea pleca acasă unde vor fi trataţi de medicii de familie printr-un sistem de telemedicină", a anunţat Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, edilul anunță o perioadă grea pentru Timișoara și îndeamnă cetățenii să poarte mască, să renunțe la deplasările inutile sau la întâlniri ce pot fi amânate.

"Ne pregătim pentru o perioadă grea pentru Timişoara. E nevoie de fiecare dintre noi în această luptă. Nu am renunţat la planul de a avea un Crăciun cât de cât normal, dar pentru asta trebuie să purtăm de azi masca, de azi să renunţăm la deplasările inutile sau la întâlniri ce pot fi amânate. Primăria se mobilizează, spitalele sunt mobilizate la maxim, societatea civilă sare în ajutor. Depinde de noi toţi şi ştiu că avem puterea şi determinarea să respectăm regulile şi să revenim la un platou care să ne permită să mai câştigăm nişte timp", a mai scris Fritz.