Avem imaginile de pe camerele de supraveghere! Cum i-au spart hoţii casa lui Marian Vanghelie

Hoții au furat din casa lui Marian Vanghelie câteva ceasuri, bijuterii și un tablou de valoare, al pictorului Gheorghe Petrașcu. Incidentul a avut loc acum două săptămâni, dar a apărut acum în presă.

Citeşte şi: Marian Vanghelie, teorie catastrofală despre Caracal: În curtea lui Dincă sunt peste 100 de morţi

"Au furat un tablou - "Cap de copil", de Pătrașcu -, două ceasuri, nişte bijuterii, tot ce au prins. Nu am făcut o estimare reală a valorii bunurilor furate, că nu asta a fost problema. Cea mai mare problemă a fost că şi-au permis să intre la 3.00 şi ceva noaptea în casă. Eu nu ajunsesem acasă. Erau soţia, copilul, soacra. Mi se pare foarte periculos că s-au întâmplat lucrurile în acest fond.

Dacă nu eram în casă, puteam să înţeleg, au furat, au fugit. Nu stau liniştit. Nu mă interesează obiectele, cât mă interesează să îi prind. Dacă se trezea copilul sau soţia cine ştie ce se întâmpla. Avem nişte capturi de camere de la vecini. Poliţia s-a ocupat. Aveau glugă în cap amândoi. Au stat 25 de minute în casă", a povestit Marian Vanghelie, la Antena 3.

Nu este prima dată când i se sparge casa

Nu ar fi prima dată când familia lui Marian Vanghelie a fost jefuită. În martie 2017, bona filipineză angajată a plecat din casă cu o serie de obiecte de valoare. Oana Mizil declara la vrema respectivă:

”De fapt am fost jefuită eu. Această bonă a fost adusă pe încredere. Această fată s-a dovedit a fi o hoață. Eu, din neglijență, am omis să o verific înainte, dar am aflat aseară că mai fugise de la două familii înainte. Nu știu să vă spun exact suma, dar este una mare. Mi s-au furat două inele, un ceas și niște bani. Inelele erau ambele prețioase, ceasul este de la o firmă bună. Este o sumă mare”.

Citeşte şi: Ce îngeraş de fetiţă are Marian Vanghelie. Oana Mizil: "Totul se învârte în jurul ei" FOTO