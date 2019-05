Averea lui Răzvan Ciobanu. Ce a rămas în urma creatorului de modă

Răzvan Ciobanu era un designer foarte cunoscut, dar ajunsese la pământ din punct de vedere financiar. Creatorul de modă era în faliment şi avea foarte multe datorii. Trăia din vânzarea unor pisici, însă era dator până şi la un petshop pentru mâncarea animalelor.

În ultima perioadă, pentru a supravieţui, Răzvan Ciob anu vindea pisici din rasa Sphynx (fără păr). Un astfel de exemplar poate costa chiar şi peste o mie de euro, însă Răzvan Ciobanu le vindea cu 750 de euro. Printre ultimele sale postări de pe Facebook, se află şi o filmare cu pisicile pe care le creştea pentru a le vinde, scrie Cancan.

"Dacă am datorii? Da, sigur! Îmi doresc ziua în care să pot spune că nu am... până atunci lucrurile stau cam aşa: datorez bani unor furnizori de piele, cu care mi-aş dori să pot colabora şi pe viitor. Apoi mai am o datorie măruntă, nu neînsemnată, la un petshop de unde obişnuiam să cumpăr hrană şi aşternut igienic pentru minunata mea Lili (ştiţi voi, pisica cheală). Cred că suma datorată nu depăşeşte 110-117 lei, bani împrumutaţi (de la oameni de succes sau cunoscuţi în cercurile mondene, nu ştiu să am), dar este adevărat că am datorii personale în faţa a trei sau patru prieteni. Iarăşi să nu lăsăm loc de interpretări, sunt adunaţi probabil 3.000 de euro. A... povestea cu Cătălin Botezatu este aproape încheiată, avem un caiet unde ne ţinem socotelile şi din cei 10.000 de euro, care periodic ies la iveală, au mai rămas (posibil) undeva la 1.000 de euro", a scris la un moment dat, pe Facebook, Răzvan Ciobanu.