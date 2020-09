Avertismentul unui medic din prima linie: Faptul că avem primul copil internat la ATI poate însemna că virusul a suferit mutaţii

Potrivit medicului Florin Roșu, faptul că România are primul copil infectat cu coronavirus internat la Terapie Intensivă, copil care nu suferea anterior de alte afecțiuni, poate însemna că "virusul a început să aibă mutații foarte serioase".

"La începutul epidemiei în România am avut categorii de pacienți tineri, iar aici mă refer la persoane între 27 de ani până la vârsta de 90 de ani, undeva la începutul verii vârsta a crescut și nu am mai avut persoane tinere. În momentul de față se observă o reapariție a formelor grave la persoane tinere, și aici mă refer la persoanele în vârstă de 40 de ani", explică Florin Roșu, potrivit Hotnews.

În ceea ce privește cazul copilului de 9 ani și 11 luni internat la Terapie Intensivă la Spitalul Gomoiu din București, medicul Florin Roșu afirmă că un pacient copil infectat cu coronavirus internat la ATI, fără alte afecțiuni, reprezintă o premieră pentru țara noastră.

"În România, eu nu am cunoștință să mai fi fost cazuri de copii internați la Terapie Intensivă, iar noi la Iași nu am avut. Și nici nu ne dorim. Dar, dacă or să aibă nevoie de suport de Terapie Intensivă, noi suntem pregătiți. Din nefericire, avem cazul acesta, al copilului internat la Terapie Intensivă. Noi ne așteptam să vină și o perioadă de genul acesta.", spune șeful Secției de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași.

Medicul se teme că acest caz ar putea însemna că "virusul a început să aibă mutații foarte serioase. Dacă până acum 'proteja' copiii, dacă putem spune așa, între ghilimele, se pare că în momentul de față acest lucru nu se mai întâmplă și riscăm să ajungem într-un moment critic."

Șeful Secției de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Iași spune că el și colegii săi au luat în calcul și posibilitatea ca virusul să afecteze, la un moment dat, și copiii, și au început să gândească circuite pentru a asigura și asistența pediatrică, în caz de nevoie.

"Locurile în Terapie Intensivă nu pot fi ținute în așteptare, în ideea că poate apare un pacient pediatric. Important este ca ventilatoarele să aibă funcții pediatrice. Nu putem refuza dreptul la sănătate al unui pacient adult și să punem în așteptare paturi pentru pacientul pediatric, în ideea că poate vor apărea astfel de pacienți. Nu. Datoria noastră este să acordăm îngrijire medicală de specialitate tuturor pacienților, indiferent de vârstă. Iar în momentul în care apare, indiferent că este adult sau copil, noi trebuie să îi oferim îngrijirile necesare. Dar nu putem bloca paturi în ATI. În momentul în care apare un copil se găsește o soluție", explică medicul Florin Roșu.

Florin Roșu mai spune că, din date intermedicale, care nu sunt însă oficiale, "virusul are cam 72 de mutații în acest moment, practic există 72 de tulpini. Se pare că una dintre ele a început să aibă efect și asupra copiilor. Să sperăm că nu se va răspândi."

Medicul Florin Roșu spune că procentul de vindecări în secția de Terapie Intensivă pe care o conduce este undeva la 50%, "adică pacienți care sunt trimiși pe secții și ulterior se vor vindeca. Nu am avut pacienți pe care i-am trimis pe alte secții, iar ulterior au revenit în Terapie Intensivă."