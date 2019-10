Articol publicat in: Vremea

Avertizare meteo COD GALBEN. ANM anunţă ceaţă în mai multe judeţe. Drumuri cu circulaţie îngreunată

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Meteorologii ANM au emis avertizări cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe. Potrivit ANM, ceata va reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, se circulă în condiţii de ceaţă care reduce vizibilitatea în trafic pe alocuri sub 150 de metri pe Autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10 – 144, dar şi pe mai multe artere rutiere din judeţe aflate în partea de sud şi de est a ţării. COD GALBEN, valabil de la ora 9:00 până la ora 11:00 Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Secuieni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Gâdinți, Bira, Poienari;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui; Se vor semnala : local ceata care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 8:25 până la ora 10:00 Județul Prahova: Brazi, Valea Călugărească, Bărcănești, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Olari;

Județul Buzău: Buzău, Vadu Pașii, Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Cochirleanca, Padina, Puiești, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Săhăteni, Balta Albă, Stâlpu, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Mihăilești, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Robeasca; Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 8:15 până la ora 10:00 Județul Ilfov; Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 8:05 până la ora 11:00 Județul Botoşani: Flămânzi, Ungureni, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Lunca, Havârna, Rădăuți-Prut, Copălău, Călărași, Avrămeni, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Todireni, Mileanca, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Santa Mare, Unțeni, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Blândești, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni; Se vor semnala : local ceata care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 7:35 până la ora 10:00 Județul Alba: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Câmpeni, Teiuș, Unirea, Bistra, Jidvei, Galda de Jos, Șona, Lupșa, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Stremț, Sâncel, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Crăciunelu de Jos, Livezile, Hopârta, Mogoș, Rădești, Întregalde, Râmeț, Ponor;

Județul Covasna: Covasna, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Sita Buzăului, Barcani, Catalina, Boroșneu Mare, Brateș, Valea Mare; Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:30 până la ora 10:00 Județul Brăila;

Județul Ialomiţa; Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:10 până la ora 10:00 Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu; Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN, valabil de la ora 6:00 până la ora 10:00 Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda;

Județul Cluj: Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Dăbâca;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Odorhei, Ciceu - Mihăiești; Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m loading...

