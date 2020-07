Avion prăbuşit într-o zonă rezidenţială

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială, în landul Renania de Nord-Westfalia, trei persoane au murit, iar un copil a fost rănit, a anunţat sâmbătă poliţia, relatează Reuters.

Acoperişul casei pe care s-a prăbuşit avionul, la Wesel, a luat foc, a anunţat un purtător de cuvânt al poliţiei. Nu se ştie deocamdată dacă printre victime se află şi pilotul avionului. În timpul inspectării proprietăţii, pompierii au găsit un copil - probabil un rezident al clădirii - care era uşor rănit, a spus purtătorul de cuvânt. De asemenea, membrii echipelor de salvare au găsit o paraşută lângă locul accidentului, despre care poliţia presupune că este paraşuta de urgenţă a aeronavei.



Acoperişul clădirii, în care se aflau cinci apartamente, a luat foc după impact, dar incendiul a fost stins până sâmbătă după amiaza.

Potrivit purtătorului de cuvânt, avionul a decolat probabil de pe aerodromul Marl, situat în apropiere de estul oraşului unde a avut loc accidentul.

Martori au declarat presei locale că aeronava a intrat în coliziune cu un balon cu aer cald cu puţin timp înainte de accident.

#BREAKING



The light aircraft started a fire after hitting the residential building in the German city of Wesel around 35 miles north of #Dusseldorf pic.twitter.com/ewX4mDIlxy