Avionul în care se afla o echipă de baschet a aterizat de urgenţă după ce motorul a luat foc. Imagini cu flăcările, filmate de jucători

Înregistrarea a fost făcută de Ryan White, directorul sportiv al grupării din Kansas, și se vede limpede cum flăcările ies din motorul aflat în partea stângă a avionului. "S-a auzit un zgomot ciudat, ca un pârâit. Nu a fost o turbulenţă normală, era diferit. În acel moment toată lumea a început să privească speriată în jur, întrebând ce este. Însoţitorii de zbor se uitau pe fereastră, să vadă ce se întâmplă", a declarat Dan Beckler, purtătorul de cuvânt al Departamentului Sportiv al Kansas University.

Din acel moment, nu a trecut mult timp până ca echipajul de zbor să-i informeze pe cei care se aflau la bord că aeronava a pierdut un motor și că avionul va ateriza de urgență la San Jose.

La sol au fost dizlocate importante efective de pompieri, dar nu a fost nevoie de intervenţia acestora. Nu au fost raportate răniri ca urmare a aterizării de urgență a avionului. Ulterior, echipa de baschet a fost preluată cu autobuzul de la aeroport în jurul orei 7 p.m. ora locală și transportată la un hotel din apropiere. Departamentul de sport a emis ulterior o declarație în această privință, explicând că echipa îşi va petrece noaptea în San Jose, până când planurile de întoarcere la Lawrence (Kansas) vor fi finalizate.

Incidentul a avut loc la câteva ore după ce echipa de baschet Kansas Jayhawks a învins în deplasare, cu 72-56, pe Cardinalele Stanford. Următorul meci al echipei din Kansas va avea loc pe 4 ianuarie și va fi împotriva lui West Virginia Mountaineers.

iAero 737-400 carrying the Kansas basketball team makes emergency landing in San Jose after right hand engine suffered a series of compressor stalls. https://t.co/OHtt97sYNy pic.twitter.com/YzSAYH9VYt