Avionul ucrainean a fost doborât pentru a ucide o femeie spion care se afla la bord. Informaţii halucinante oferite de o clarvăzătoare

Dimitrinka Staikova şi-a căpătat notorietate şi credibilitate în timp, 94 dintre predicţiile sale împlinindu-se în 2019/2020, de la erupţia vulcanului Popocatepetl, la explozia care a rănit turişti lângă piramide, în Egipt, până la "vizita" neaşteptată la spital a lui Donald Trump, în luna noiembrie, din cauza unor probleme de sănătate.

Clarvăzătoarea a împărtăşit public viziunile sale în legătură cu doborârea avionului ucrainean la scurt timp de la decolarea de pe aeroportul din Teheran, în urma căruia 176 de persoane şi-au pierdut viaţa. Ea nu crede că ar fi fost vorba de un accident şi are propria versiune, "arătându-i-se" că avionul a fost doborât din cauza a două persoane aflate la bord, bărbat şi femeie. "Femeia este foarte importantă. O văd purtând ochelari, deşi nu are nevoie de ochelari. Ea are cel puţin două naţionalităţi, are contacte la nivel înalt în multe state şi duce cu ea foarte foarte multe informaţii secrete. Are informaţii esenţiale despre lideri şi despre energia nucleară. Duce cu ea informaţii top secret din cercetare (parte din cercetări realizate împreună cu cercetătorii chinezi). Unele cercetări sunt despre traiectoria rachetelor, un nou timp de mişcare, încă necunoscut. Informaţiile despre cercetări sunt ascunse în rama de la ochleari şi pe un mic device. Până pe 21 iunie 2020 o aprte dintre aceste informaţii vor fi aflate, iar ele vor avea efectul unei bombe", scrie Dimitrinka Staikova.

Citeşte şi Oficiali SUA: Avionul ucrainean prăbuşit miercuri lângă Teheran a fost lovit de o rachetă iraniană. Imaginile au fost date publicităţii

Ea a vorbit şi despre ce se va întâmpla: "Văd şi aud încă două săptămâni de rugăciuni în Iran, dar după 20 ianuarie 2020 vor începe evenimentele active. Văd grele bătălii care vor coborî spre Irak şi Siria". Concluzia clarvăzătoarei este că doborârea avionului are legătură cu persoane implicate în afacerile cu energie, iar doborârea avionului va avea repercusiuni la sol.