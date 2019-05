Avocata care se ocupă de moartea lui Răzvan Ciobanu rupe tăcerea: "Problema era că intrase în nişte anturaje"

"Am avut niște zile cumplite, e mare durerea, probabil voi muri cu mustrările de conștiința pe care le am, îmi reproșa în ultima vreme că nu am timp de el și poate de aceea n-am văzut, n-am simțit, n-am oprit lucruri..dar i-am jurat la căpătai că o să-mi fac tot timpul din lume să încerc să aflu ce s-a întâmplat..

Nu vreau să mai amărăsc pe toată lumea, asta e o altă cruce pe care va trebui să o port..

O să va țin la curent cu tot ce se întâmplă.

În altă ordine de idei, va mulțumesc tuturor că existați, faceți-va timp pentru prieteni, trăiți frumos și niciodată nu va urcați în mașină fără centură de siguranță pusă. Vă iubesc", a scris Laura Vicol imediat după tragica moarte a designerului Răzvan Ciobanu. Acum, renumita avocată vrea să desluşească toate circumstanţele care au dus la un astfel de deznodământ.

"Vreau să văd tot ce se întâmplă acolo, voi pune la dispoziția Parchetului toate datele pe care eu le am și ... se va face, cred eu, o cercetare corectă. Am și eu alte informații, unele le-am pus deja la dispoziția Parchetului, pe unele urmează să le depun", a declarat Laura Vicol exclusiv pentru România TV. Întrebată de Victor Ciutacu despre ameninţări şi datorii, avocata a spus: "Ce-mi reproșez eu cel mai mult e că în ultima perioadă de timp nu am vorbit atât de des pe cât vorbeam. Eu pe Răzvan îl cunosc de când aveam 17 ani. Nu am aceste informații si acum, logic vorbind, dacă ar fi fost presat de oameni cărora le-ar fi datorat bani, să spunem că ar fi adevărată speculația asta, întreb și eu, ce om i-ar face rău unui alt om care-i datorează bani? Depresiv era…sau…cel putin era cum ma raportez la mine. intri in depresie, plangi, te zbati si iti revii. Niciodata Razvan nu a avut stari de depresii care sa-l marcheze intr-un asemenea hal...", a mai spus Laura Vicol, excluzând cu tărie ipoteza unei sinucideri.

"Stiam de datorii...De-a lungul timpului au fost momente de asemenea gen, dar intotdeauna a reusit sa se ridice. El avand acest talent incontestabil, facea 3 rochii si reusea sa-si plateasca datoriile. - Avea proiecte de viitor. În niciun caz nu era in situatia omului cazut la pamant, incapabil sa se ridice. In niciun caz. Si-si iubea foarte mult viata, iubea foarte mult viata", a mai spus avocata, cu precizarea ca "Problema este ca in ultimul timp, si de-asta am aceste regrete enorme, intrase in niste anturaje cu anumiti oameni pe care eu nu-i cunosc. La inmormantare, in putinele perioade in care reuseam sa ma adun si sa fiu coerenta ii intrebam pe toti daca ii cunosc pe acesti oameni noi intrati in viata lui. N-a stiut nimeni sa-mi spuna nimic, dar mi-am facut o promisiune mie insami ca o sa merg pe toate directiile pe care le cunosc si o sa incerc sa aflu absolut tot. Daca a fost intr-adevar asa, lucrurile astea trebuie sanctionate si pedepsite, iar oamenii respectivi trebuie pedepsiti pentru ceea ce au facut, daca au facut ceva in acest sens"

