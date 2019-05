S-A AFLAT! Unde şi cu cine a petrecut Răzvan Ciobanu pe Litoral. Cine a achitat NOTA DE PLATĂ de 14.000 DE LEI a ultimului PARTY

Răzvan Ciobanu se afla la mare pentru a petrece vacanța de Paște, existând martori care au declarat că acesta a fost văzut la un festival de muzică electronică. Așa s-a lansat ipoteza că că ar fi plecat de la distracție direct pe drumul morții.

Cancan are însă filmul evenimentelor. Astfel, în ziua de duminică, Răzvan Ciobanu se afla la o terasă din Constanța, alături de un grup restrâns de prieteni. Creatorul de modă s-a aflat la acel festival de muzică în noaptea de sâmbătă spre duminică, nu duminică noapte!

"Răzvan a stat la o masă rezervată de Cercel, care a plătit prin cont suma de 14.000 lei înainte cu câteva zile. Suma a reprezentat consumația pentru 20 de persoane. Grupul Cercel a venit sâmbătă, pe 27.04, în jurul orei 24:00, și a deschis o notă la ora 0:33, pe data de 28.04. Duminică, la 15 minute după ce au ajuns, lui Iulian Cercel i s-au dat 20 de brățări pe care scria Saturday – 25 pentru cei de la masa lui, iar el le-a dat cui a vrut. Un ospătar l-a văzut pe Ciobanu, dar n-a stat, a tot ieșit și a intrat de mai multe ori în acea noapte, și, la un moment dat, nu s-a mai întors. La un moment dat, dimineața târziu, au plecat toți de la masă și nu s-au mai întors a doua seară, doar câțiva, dar Ciobanu nu era printre ei", au declarat surse citate de Cancan.

Potrivit rezultatelor preliminare făcute de legiști, designerul se afla sub influența unor substanțe interzise. Așadar, se exclude varianta că stupefiantele să le fi consumat la festivalul de muzică, pentru că duminică noaptea el nu a mai fost prezent acolo și, în plus, există controale foarte severe la acest eveniment: "La analizele lui Răzvan a reieșit că a consumat mai multe tipuri de droguri, dar nu și alcool. Acest fapt întărește ceea ce se cunoaște deja: consumatorii de droguri nu beau și alcool. Or, din acest motiv, patronii de astfel de festivaluri, cluburi, nu au interes să permită dealeri de droguri în incintă și se luptă cum pot să-i țină departe".