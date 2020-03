Avocatul Alexandru Elvir Iliescu: "Doamna Pintea, în momentul în care începea să povestească anumite aspecte, începea să plângă"

Avocatul Iliescu, reprezentant al unui ONG care se ocupă de monitorizarea respectării drepturilor omului, a vizitat-o pe Sorina Pintea în arest şi a povestit pentru România TV starea în care se află fostul ministru al Sănătăţii.

"Domna Pintea se afla într-o stare destul de gravă de sănătate, aş aprecia eu. Eu am profitat, practic, de calitatea de avocat, cu acordul doamnei Pintea. Are faţa umflată, o pată neagră, care înţeleg că s-a accentuat, din cauza evoluţiei bolii dumneaei. Starea sa de sănătate prezentase o îmbunătăţire vizibilă în lunile trecute, sub tratament. Doamna Pintea, în momentul în care începea să povestească anumite aspecte, începea să plângă, trebuia să ne oprim şi să aşteptăm să-şi revină. Vreo oră şi jumătate am stat cu dânsa", a declarat avocatul.