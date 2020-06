SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2020. Ce subiecte au primit elevii la Limba Română, în anii trecuţi

SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2020. Potrivit calendarului BAC 2020, absolvenții claselor a XII-a și XIII-a vor susține, luni, prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2020, când le vor fi evaluate cunoștiințele despre limba și literatura română.

Modele de subiecte la limba română pentru BAC 2020 au fost publicate pe site-ul edu.ro.

SUBIECTE BACALAUREAT 2020. Elevii vor avea de rezolvat trei subiecte, toate obligatorii, iar timpul de lucru este de trei ore. Se acordă zece puncte din oficiu. Subiectele sunt diferite în funcție de profilul liceului absolvit și de filiera acestuia.

În anul 2019 la examenului de BACALAUREAT elevii liceelor teoretice, profilul Real, precum și cei care au terminat licee tehnologice și liceele vocaționale (mai putin cele de profilul pedagogic) au avut de realizat un eseu referitor la un text poetic aparținând autorilor George Bacovia sau Lucian Blaga.

În sesiunea din toamnă 2019, la proba scrisă la limba şi literatura română, elevii liceelor cu profil Real și uman au avut de realizat un eseu referitor la un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu.

În anul 2018 la examenul de BACALAUREAT absolvenții profilului uman au avut de realizat un eseu în care să prezinte particularități ale unui text poetic aparținând lui Ion Barbu sau lui Lucian Blaga.

În anul 2017 la examenul de BACALAUREAT elevii de la profilul uman au primit la subiectul I o poezie de Ion Voinea, avand de raspuns la noua intrebari referitoare la elemente ale textului. La al doilea subiect, candidatii au avut de redactat un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre utilitatea activitatilor extrascolare in educatia cinematografica. La al treilea subiect, elevii au avut de scris un eseu de 600-900 de cuvinte in care sa prezinte relatia dintre doua personaje dintr-un roman de Marin Preda.

La profilul real, elevii au primit la subiectul I mai multe cerinte dintr-un text la prima vedere - poezie "Alt cantec", de Adrian Maniu. Printre cerinte, identificarea mai multor sinonime sau rolul cratimei in text. La al doilea subiect elevii au avut de scris un text argumentativ despre rolul comunicarii in realizarea unui proiect in echipa. La subiectul III a fost un eseu in care sa prezinte particularitatile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ apartinand lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu.