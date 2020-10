Bani de la stat pentru copii. Legea a trecut de Senat

OUG încurajează sportul de performanţă şi prevede acordarea unor vouchere copiilor între 5 şi 15 ani în vederea cumpărării de echipamente sportive. Valoarea voucherului este de 300 lei.

„Se aproba acordarea unui ajutor financiar, in anul 2020, sub forma de vouchere pe suport hartie, in vederea achizitionarii de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 15 ani in vederea practicarii sportului de performanta la un club sportiv/club sportiv scolar", arată proiectul de lege adoptat de Senat.

AJutorul financiar este asigurat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, iar voucherele sunt distribuite de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi prin Direcţia pentru Sport şi Tinere a Capitalei prin cluburile sportive şi cluburile sportive şcolare la care sunt legitimate sau se legitimează până pe 30 noiembrie a.c.

Iniţiativa legislativă urmează să primească votul Camerei Deputaţilor, for decizional pe proiect.