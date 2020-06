Bănicioiu critică restricţiile impuse în spitale, în timpul pandemiei de Covid-19: "Au pus în pericol viaţa oamenilor"

"Nu cred că a trecut o zi de la declararea stării de alertă să nu citesc despre drame ale pacienților non-Covid și în egală măsură despre revolta personalului medical cu privire la barierele generate de reglementari care au pus in pericol viata oamenilor în nevoie urgentă de tratament! Pentru unii, lipsa circuitelor funcționale care să permită gestiunea cazurilor non-Covid a fost fatală! Sigur că și Guvernul, într-un final, a luat la cunoștintă situația dramatică dar, deloc surprinzator, a dat vina pe manageri și doctori...aceasta în timp ce alte state îi premiază pentru curaj și devotament!", a scris Nicolae Bănicioiu pe Facebook.

Fostul ministru al Sănătăţii a făcut trimitere pe reţeaua de socializare la un interviu acordat de profesorul.dr.Ioan Cordoș, șeful Secției de Chirurgie Toracică a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", pentru bugetul.ro.

"Foarte mulți pacienți cu boli certe nu au ajuns la spital în timp util. Au venit cu boli depășite, două-trei luni contează la o boală neoplazică. Am avut aici un pacient cu hemopftizie (tuberculos care scuipă sânge), pe care chirurgia l-ar fi ajutat. S-a prăpădit. Până să-l planificăm, a murit. Omul acela nu murea în cazul în care nu erau atâtea restricții, reduceri ale activității chirurgicale până la 80%. Era lege. Mai este și o altă problemă. S-a instituit regula că pacientul trebuie să aibă două teste Covid negative.

Păi dacă omul are un test negativ și are o problemă urgentă de ce să mai stai să i-l faci și pe al doilea, îl tratezi pentru problema medicală pe care o are. Noi în continuare avem pacienți pe care îi tot amânăm, pentru că suntem faimosul spital care primește cazuri de Covid. Dar noi nu suntem spital de boli infecțioase, suntem spital de boli cronice pulmonare. Cum pot eu să-i spun pacientului care are cancer pulmonar să se ducă să se testeze de Covid și să mai vină o dată? E absurd", a declarat prof.dr.Ioan Cordoș, șeful Secției de Chirurgie Toracică a Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”.

Una dintre cele mai mari greșeli în gestionarea pandemiei, semnalată de medici din toată țara, a fost internarea în spitale cu specializări vitale pentru populație a cazurilor Covid, care, pur și simplu, le-a blocat personalul medical. Și asta în timp ce foarte multe alte spitale din teritoriu, dar și din Capitală, în special cele de boli infecțioase, au rămas aproape goale, potrivit bugetul.ro.