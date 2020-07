Bărbat condamnat la 2 ani şi 10 luni de închisoare şi daune de 10.000 de lei pentru că a şantajat o tânără cu poze nud ale acesteia

"Instanța admite apelul formulat de partea civilă C.E.B. împotriva sentinței penale a Judecătoriei Bârlad. Rejudecând cauza, majorează cuantumul daunelor morale la plata cărora a fost obligat inculpatul Cătălin Gabriel Buzatu către partea civilă, de la 5.000, la 10.000 de lei. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale. Definitivă", au precizat magistrații ieșeni, conform bzi.ro.

Individul de 22 de ani a fost trimis în judecată în urmă cu câteva luni, pentru fapta de şantaj.

"În perioada 30 ianuarie – 6 februarie 2019, inculpatul i-a pretins persoanei vătămate, prin intermediul rețelei de socializare Facebook, suma de 200 de euro, în schimbul nepublicării pe acea rețea a unor imagini cu aceasta în ipostaze indecente", au menționat procurorii cu privire la caz.

Anchetatorii au precizat că, în luna octombrie 2018, o tânără i-a trimis prietenului ei, la solicitarea acestuia, fotografii nud, prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Din greșeală, tânăra care a pozat nud pentru iubitul ei a trimis acele fotografii și prietenei sale. Tânăra și-a dat seama ulerior de acest aspect și i-a cerut prietenei să șteargă fotografiile respective.

Totuși, pe 30 ianuarie 2019, tânăra a fost contactată prin intermediul Facebook de un individ cu numele de cont "Monteroso Ricardo Soso". Acesta din urmă i-a trimis tinerei fotografii nud cu aceasta. Mai mult, individul i-a cerut tinerei mai întâi să întrețină raporturi sexuale cu el, în schimbul nedistribuirii fotografiilor respective. Tânăra a refuzat, după care individul i-a cerut suma de 200 de euro, aspect cu victima a fost de acord.

La scurt timp, tânăra a întrebat-o pe amica ei dacă ștersese pozele, iar aceasta din urmă i-a răspuns afirmativ. Numai că, la o verificare, victima și-a dat seama că prietena ei nu le ștersese. Mai mult, verificând telefonul, tânăra și-a dat seama că, pe contul de Facebook al prietenei ei, era conectată o altă persoană, de la un alt dispozitiv.

În urma verificărilor, s-a ajuns la concluzia că pozele respective au circulat între diverse prietene ale celor două tinere, până au ajuns la Cătălin Gabriel Buzatu. Dus la audieri, individul a recunoscut comiterea faptelor. Acesta le-a povestit anchetatorilor că, la jumătatea lunii ianuarie 2019, și-a creat un cont fals pe rețeaua de socializare Facebook, având numele de utilizator "Monteroso Ricardo Soso".

După aproximativ 5 zile de la crearea contului, iubita sa i-a arătat, de pe telefonul ei, 4-5 fotografii cu imagini nud cu persoana vătămată. În aceeași zi, profitând de neatenția iubitei sale, individul a transferat prin bluetooth acele imagini în telefonul lui.

Ulterior, acesta a contactat-o pe persoana vătămată prin intermediul Facebook și, după câteva mesaje, i-a trimis acele fotografii. În perioada 30 ianuarie – 6 februarie 2019, individul a conversat zilnic cu persoana vătămată, acordându-i inițial termenul de 2 februarie 2019 pentru a-i trimite cei 200 de euro. Însă tânăra a cerut o amânare până pe 5 februarie 2019, motivată de faptul că nu are timp să facă rost de bani.

Pe 5 februarie 2019, tânăra a mai cerut o amânare de o zi, susținând că prietenul ei, aflat în Italia, cel care trebuia să îi trimită banii, i-a greșit numele în momentul expedierii la ghișeul Western Union. Pe 6 februarie 2019, în jurul orei 14:00, Cătălin Gabriel Buzatu a fost contactat prin intermediul Facebook de către tânără, care i-a trimis imaginea cu mai multe bancnote de 100 de lei, respectiv 50 de lei, spunând că reprezintă suma de 950 de lei, echivalentul a 200 de euro.

Individul i-a cerut să se întâlnească, după care îi va trimite instrucțiuni cu privire la momentul și locul în care să lase banii. Dar, în jurul orei 17:00, acesta a fost oprit în trafic de polițiști, iar, la controlul corporal, asupra sa a fost găsit telefonul pe care îl folosise la crearea contului de Facebook. De asemenea, oamenii legii au găsit și mesajele trimise de tânără.

"Te rog frumos iartă-mă că nu am putut să mă țin de promisiune! Dar, te rog, mai așteaptă până mâine și îți dau sigur! Nu am de unde să fac rost, chiar nu am de unde! Nu pot să le cer părinților, că, apoi, mă întreabă pentru ce și nu vreau să afle ai mei! Te implor, așteaptă-mă! Promit că mâine îți dau, se rezolvă totul! Nu mai mori o zi!", este unul dintre mesajele trimise tânărului de victima şantajului.

