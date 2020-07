România a pierdut procesul cu OMV, la Tribunalul Arbitral de la Paris. Statul trebuie să le plătească austriecilor 300 milioane lei

Tribunalul arbitral a solicitat Ministerului Mediului din România să ramburseze OMV Petrom S.A. suma de 287,62 milioane de lei (aproape toată suma solicitată iniţial) şi dobânda aferentă. Suma reprezintă contravaloarea lucrărilor de mediu (închideri de sonde și decontaminare a unor situri poluate de la Arpechim, Doljchim și Petrobrazi) realizate de OMV după achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni la fosta companie de stat Petrom.

Ministerul Mediului nu a recunoscut aceste costuri, așa că OMV a început în 2017 procedura de arbitraj. În urmă cu două săptămâni, Ministerul Mediului a pierdut, decizia Tribunalului Arbitral de la Paris fiind definitivă.

"În data de 9 iulie 2020, Tribunalul Arbitral a emis Decizia Finala in arbitrajul initiat de OMV Aktiengesellschaft („OMV AG") la Camera Internationala de Comert de la Paris ("ICC") impotriva Ministerului Mediului din Romania, cu privire la anumite notificari de pretentii neplatite de catre Ministerul Mediului pentru costurile suportate de OMV Petrom S.A. cu privire la lucrari de dezafectare de sonde si de refacere a mediului. Tribunalul arbitral a solicitat Ministerului Mediului sa ramburseze OMV Petrom S.A. suma de 287,62 mil lei (aproape intreaga suma solicitata initial) si dobanda aferenta. Impactul deciziei este reflectat in rezultatele pentru T2/20 si se refera in principal la recunoasterea unui venit din dobanzi in rezultatul financiar net", se arată în raportul financiar al OMV Petrom.

Petrom a fost privatizată cu austriecii de la OMV în 2004. Preţul încasat de statul român pe pachetul majoritar de acţiuni al companiei a fost de 670 de milioane de euro. Austriecii au mai făcut şi o majorare de capital social de 830 de milioane de euro, din care statul şi-a luat partea sa, ceea ce a făcut ca preţul total pentru care OMV a devenit proprietar al Petrom să fie de circa 1,5 miliarde de euro. De la privatizare până acum, investiţiile totale făcute de OMV Petrom în România s-au ridicat la 12,8 miliarde de euro.