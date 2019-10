Articol publicat in: Extern

Barcelona, a treia zi de asediu. Centrul oraşului e distrus, 33 de arestaţi şi peste 80 de răniţi. Imagini şocante din timpul luptelor

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Protestatarii din Barcelona nemulţumiţi de condamnarea liderilor separatişti catalani au incendiat miercuri noapte maşini şi au aruncat cu sticle cu benzină în poliţişti, escaladând astfel violenţele. Joi au fost închise circulaţiei opt străzi din centrul Barcelonei, ele fiind distruse în urma luptelor dintre poliţie şi protestatari, în cursul nopţii. Foto: AP Photo/Bernat Armangue Disensiunile legate de încercarea de separare a Cataloniei de Spania au provocat tulburări în țară în 2017, iar acestea au revenit de luni, când Curtea Supremă a condamnat nouă politicieni și activiști la până la 13 ani de închisoare. Demonstrația începută pașnic miercuri a degenerat după cădea nopții în ciocniri între poliție și protestatari. Potrivit poliției, demonstranții au aruncat cu cocktailuri Molotov și cu acid. În unele locuri, poliția a acționat împotriva protestatarilor și a tras cu proiectile cu spumă, potrivit unor martori citați de Reuters. Premierul în exercițiu Pedro Sanchez a spus că guvernul va acționa cu fermitate și proporțional, în coordonare cu alte partide politice. "Poporul catalan și toată societatea spaniolă trebuie să știe că guvernul ia în considerare toate scenariile", a declarat Sanchez într-o conferință de presă la Madrid. Acesta a adăugat că guvernul a înființat o comisie specială, care include agenția națională pentru informații, pentru consiliere privind modul în care ar trebui gestionată situația. La Girona, Tarragona şi Barcelona au fost incendiate mai multe de zece maşini şi peste 200 de containere. În cursul zilei de miercuri, protestatarii au blocat drumurile și liniile trenurilor. Pe măsură ce situația s-a înrăutățit, serviciile de urgență au anunțat că 80 de oameni au fost tratați pe parcursul zilei pentru răni, în Barcelonia și alte orașe din regiune. De asemenea, 33 de persoane au fost arestate. Primăria oraşului Barcelona a anunţat joi că a închis circulaţiei opt artere importante din centrul oraşului, distruse în urma violenţelor din timpul nopţii. Acestea sunt: Calle Valencia, între Sant Joan şi Roger de Flor; Calle Consell de Cent, între Paseo de Gràcia şi Pau Claris; Calle Roger de Flor, între la Gran Vía şi Calle Aragón; Calle Pau Claris, între Provença şi Consell de Cent; La Rambla de Cataluña, Calle Nápoles şi Plaza Tetuán.

Imagini cu violenţele din Catalonia, în primul clip o maşină a jandarmeriei loveşte un adolescent care participa la ridicarea unei baricade:

DIRECTO | El menor que fue arrollado ayer en Tarragona cuando montaba una barricada por los Mossos está hospitalizado. Según fuentes sanitarias, evoluciona favorablemente https://t.co/M6GUUAzGM8 pic.twitter.com/jxZiOHZcB9 — EL PAÍS (@el_pais) October 17, 2019 loading...

