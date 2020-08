Băsescu: "Am introdus starea de urgenţă la 168 de cazuri, am ridicat-o la 280 şi la 1500 ne relaxăm de tot. Suntem sănătoşi?"

STARE DE ALERTĂ. "Eu nu inteleg si daca imi explicati dvs voi fi fericit. Noi am introdus starea de urgenta cand aveam 168 de imbolnaviti. Am ridicat-o cu 280 de imbolnaviti, iar acum relaxam total de la 1 sept, cand aveam 1500 de pozitivi pe zi. Eu ma intreb, suntem sanatosi?

De ce nu i-au lasat pe cei din HoReCa sa functioneze cand aveam 200 pe zi. Avem relaxarea de la 1 sept, deschiderea scolilor pe 14 si alegeri pe 27. Eu nu vreau sa-mi imaginez cum o sa aratam in oct. De aceea eu nu as deschide toate scolile. Avem 172 de scoli generale in Bucuresti. Eu as deschide cate una pe cartier, as sta doua saptamani sa vad ce se intampla si dupa aia as deschide restul.

Traian Băsescu: "La cei care ne conduc trebuie să ne uităm ca la nişte dobitoci şi analfabeţi"

Ati vazut ce s-a intamplat in Berlin, au avut o explozie de imbolnaviri si decese dupa deschiderea scolilor.

Inteleg si presiunea HoReCa, dar mai bine le dadea bani ca sa-i ajute, nu sa se relaxeze.", a spus Traian Băsescu la România TV.

Alte 1.318 cazuri noi de COVID-19 au fost anunţate vineri de Grupul de Comunicare Strategică, bilanţul îmbolnăvirilor fiind de 84.468. De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 48 de decese, totalul fiind 3.507. 497 de pacienţi sunt la ATI.

”Până astăzi, 28 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.056 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 10.344 de pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.318 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, relevă datele transmise vineri.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 645 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 3.507 de persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 au decedat.