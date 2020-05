Bătaia clanurilor de romi care a speriat Marea Britanie. Localnicii au cerut intervenţia Armatei VIDEO

Răfuiala a avut loc în Page Hall, una dintre cele mai sărace zone a oraşului britanic Sheffield, după declinul industriei oţelului. Potrivit localnicilor, aici scandalurile se ţin lanţ de mai multe timp între romi.

O altercaţie izbucnită între două tabere a făcut ca peste 100 de oameni din întreg cartierul să iasă în stradă pentru a vedea scandalul, relatează Thestar.co.uk.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de Poliţie pentru a-i dispersa pe scandalagii. Mai mult, unii localnici au cerut ca la faţa locului să intervină Armata pentru a pune capăt violenţelor, conform Examinerlive.co.uk.

@MouthyMark2THFC @Nigel_Farage just a normal day with the Romanians in Sheffield https://t.co/ASoN93DQIb