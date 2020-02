Bătaie la Asia Express 2020! Scenele cu cei doi concurenţi care nu s-au difiuzat la TV

Fără să vrea, Lia Bugnar a relatat și un episod violent care a avut loc în timpul filmărilor, devenind ”victima” unui alt concurent nervos. Este vorba despre Speak, însă actrița s-a ferit să-i dea numele.

„Oamenii care participă la emisiune sunt în puncte diferite ale înțelegerii vieții. Și sunt unii care pur și simplu se uitau la tot ce se întâmplă acolo ca la o conspirație. Unii dintre ei nici măcar acum nu și-au revenit din aceste conspirații. Un lucru urât pe care l-am trăit acolo a fost cu un concurent.

Te duceai seara la culcare în relații ok cu cineva, erau testimonialele, apoi dimineața vedeai că omul acela nu mai era cu tine în aceași relație bună. Eu am pățit asta și am rămas foarte surprinsă. Și i-am zis Mariei: ‘Mă, pe mine omul acesta mă plăcea și îmi făcea bine când îmi întâlneam privirea cu el, ce a pățit?’ Și dovadă că așa e.

Citeşte şi: Lia Bugnar nu a mai rezistat la Asia Express: "Am clacat, e ruşinos"



Nu știai de ce dintr-o dată erai dușmanul lor. Și dacă am fi oameni deștepti, reali, ne-am întreba ce am avut atunci. Un concurent a avut față de mine o răbufnire de antipatie, mai mult decât antipatie, nu aș vrea să zic chiar ură. S-a purtat cu mine inexplicabil, m-a durut.

Eu l-am întrebat când am văzut prima emisiune de ce a făcut lucrul ăla și a zis de ce am luat-o personal. Eu am luat-o personal și m-am frământat, nu aveam amintiri cu el în această emisiune, nu îmi dau seama cu ce i-am greșit. Am avut maxim cinci propoziții amabile cu el toată emisiunea„, a declarat Lia în cadrul emisiunii.

Citeşte şi: ASIA EXPRESS. Imagini inedite cu Gina Pistol. Nimic nu trăda celebritatea ulerioară a acesteia FOTO

Primele două echipe eliminate la Asia Express, sezonul 3

Cântăreața Nico și fiica sa, Alexandra, au făcut echipă la ”Asia Express” sezonul 3, de la Antena 1 şi este prima echipă care părăseşte competiţia, potrivit Click.ro. Cea care a dorit să participe la show a fost fiica artistei, care a mai avut o experiență televizată de acest gen, în ”Supraviețuitorul”, emisiune în care s-a simțit atât de bine, încât a dansat provocator în fața colegilor săi.

“E o experiență foarte grea, îmi doresc să îi pot face față fetiței mele, pentru că ea este foarte curajoasă, are voință, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. «Asia Express» înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoții tot timpul. Eu știam la ce să mă aștept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică și să reziste până la final.

Cel mai greu mi se pare să găsești cazare. Și chiar și atunci când se întâmplă asta e greu să ieși din confortul cu care ești obișnuit și să dormi pe jos, de exemplu. Într-o noapte s-a întâmplat să dormim pe un pat de bambus, într-o căsuță așezată practic într-un copac. Nu aveam cu ce să ne învelim, am avut o singură pernă, a fost o experiență, ce să mai! În plus, nu ne obișnuim deloc cu mâncarea de aici”, au declarat cele două.

Citeşte şi: Momente dificile la Asia Express 2020. Gina Pistol a făcut anunţul: "Am avut probleme"

Cea de-a două echipă este formată din Alex Velea și Mario Fresh. La fel ca adversarii lor, cântăreții fac față cu greu condițiilor întâlnite pe meleagurile străine, însă cei doi încearcă să își depășească limitele.

”Noi am plecat cu un gând, dar așa cum se întâmplă în general, lucrurile s-au dovedit a fi altfel. Nu ne e deloc ușor, ne chinuim în fiecare zi, dar o să ne adaptăm. Până acum ni s-a lipit burta de spate. Noi suntem obișnuiți cu un anumit regim alimentar, iar aici totul e prăjit în mult ulei, pâinea e foarte dulce, parcă e cozonac etc. Ni se pare monstru de greu și uneori ne întrebăm de ce am venit”, au povestit cei doi.