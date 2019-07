Bebeluş maltratat la spitalul Marie Curie din Bucureşti. "Fetiţa urla, iar ea o strângea de mână"

Femeia le acuză pe cele două angajate că ar fi maltratat-o pe fiica sa atunci când au vrut să îi pună o branulă, scrie observator.tv.

Totul s-a întâmplat, în urmă cu două nopţi, în jurul orei 01.30, atunci când tânăra mămică a ajuns la spital cu fiica sa în vârstă de numai două luni.

Citeşte şi Lisa Marie Presley, dezvăluiri incredibile despre cum făcea amor Michael Jackson. Detalii picante din dormitor

"Am fost internata in Spitalul Marie Curie din București, am ajuns pe la ora 1:30 noaptea, abia la ora 4:00 am urcat in salonul de Pediatrie unde era o asistenta și o infirmiera, asistenta a zis ca trebuie sa ii pună o branula, am pus fetița pe masa și ea a chemat o infirmiera sa tina fetița ca sa ii poată pună branula, in afara de scârbă cu care se uita la noi, de zici ca ii făcusem cine știe ce, a strans fetița in ultimul hal pt a ii pune o branula.

Fetita urla pana la epuizare și ea tot insista și o strângea ca sa ii pună branula, pana nu am început sa tip la ea nu sa potolit, va atașez și poze, sa vedeți și voi in ce hal a strans un copilas de 2 luni.Imi e sila de spitalul asta in ultimul hal, majoritatea asistentelor și a infirmierelor sunt foarte grețoase', a scris mama bebeluşului într-o postare pe Facebook.