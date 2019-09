BEC, aşteptat să se pronunţe în legătură cu candidaturile depuse de Bruynseels, Cumpănaşu şi Ivan

Duminică, la miezul nopţii, a expirat termenul de depunere a candidaturilor. Deciziile BEC pot fi contestate, iar până în 26 septembrie sunt soluţionate contestaţiile.Candidaturile rămân definitive începând cu 27 septembrie.

Viorica Dăncilă, candidatul PSD, şi-a înregistrat joi candidatura la BEC, declarându-se convinsă că românii îşi doresc un preşedinte care să iubească România şi care să-i iubească. Ea a prezentat peste un milion de semnături. "Aş fi primul preşedinte care a deţinut şi funcţia de premier", a precizat ea.

Theodor Paleologu, candidatul PMP, şi-a înregistrat, joi, candidatura la Biroul Electoral Central şi a afirmat că este o "responsabilitate enormă" faţă de sutele de mii de români pe care-i va reprezenta în această cursă electorală.

"România are nevoie la Preşedinţia sa de un tânăr care a participat la evenimentele din '89 şi de un om care s-a format în libertate", a afirmat Paleologu, numind candidatura sa "o candidatură mărturie".

Klaus Iohannis, candidatul PNL, şi-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni. După înregistrarea candidaturii, preşedintele a lansat un atac dur la adresa PSD, despre care a afirmat că a produs o imensă pagubă şi susţinând că a reuşit să prevină foarte multe dintre stricăciunile planificate de social-democraţi.

"Sunt foarte bucuros că poţi să vă anunţ: mi-am depus candidatura pentru încă un mandat de preşedinte al României şi împreună cu documentele mele am depus împreună cu PNL peste două milioane şi 200.000 de semnături ale românilor", a anunţat preşedintele la ieşirea din sediul BEC.

Dan Barna, candidatul Alianţei 2020 USR-PLUS, şi-a depus vineri candidatura, însoţit de liderul PLUS, Dacian Cioloş, dar şi de susţinători.

"Eu voi fi în turul doi şi o să fiu următorul preşedinte al României", a spus Barna. Despre preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu a făcut destul, el fiind "un pompier pentru momentele în care casa a luat foc şi se prăbuşea". O oră mai târziu, Iohannis i-a dat replica: "Un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbuşească România".

Mircea Diaconu, susţinut de ALDE şi PRO România, şi-a depus, sâmbătă, candidatura.

„Apelul meu este să încercăm pe cât posibil să refacem speranţa, încrederea în noi şi viitorul nostru, cei care mai cred în românism, oriunde s-ar afla. Din fericire, avem o şansă, ultima, depinde câţi vom fi", a afirmat Diaconu la sediul BEC.

Kelemen Hunor, candidatul UDMR, şi-a depus sâmbătă candidatura pentru alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie. Kelemen Hunor a venit la sediul BEC pe o trotinetă electrică şi a spus că susţine proiectele împotriva poluării.

„Astăzi e puţin să avem o ţară normală, e nevoie de mai mult. Nu trebuie politicienii să se ocupe de fericirea oamenilor. E o altă treabă, nu prin politică se asigură fericirea cetăţenilor. Trebuie să avem viziune, proiecte măreţe şi atunci vom ieşi din mediocritate", a declarat Kelemen Hunor, referindu-se la sloganurile lui Klaus Iohannis şi Dan Barna.

Cătălin Ivan, Ramona Ioana Bruynseels şi Alexandru Cumpănaşu au fost ultimii candidaţi care şi-au depus candidaturile, decizia BEC privind validarea fiind aşteptată luni.

Cătălin Ivan a spus că are nu doar cele 200.000 de semnături impuse de lege, ci are şi o marjă de 35.000 de semnături.

„Am reuşit să strângem cele 200.000 de semnături plus o marjă de încă 35.119. Deci 235.119 este numărul exact al semnăturilor pe care le depunem. Am primit oferte de la alte partide să mă ajute cu semnăturile, partide mici care nu aveau candidat sau care aveau candidat fără şanse, dar am preferat să mergem pe structura Alternativei pentru Demnitate Naţională", a declarat Cătălin Ivan la sediul BEC.

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul Partidului Puterii Umaniste (social liberal) şi-a depus duminică, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidenţiale.

Momentul a fost marcat de o lansare de porumbei albi, iar apoi a răsunat cântecul lui Nicu Alifantis de la Cenaclul Flacăra - Trăiască România.

Bruynseels spune că în această campanie adversarul său vor fi abuzurile care au loc în ţara noastră. Ea a susţinut că a văzut sondaje care indică un scor foarte bun pentru preşedintele Iohannis şi a caracterizat-o pe Viorica Dăncilă ca fiind un om bun. Ramona Bruynseels a precizat că modelul ei de om politic este fosta preşedintă a Republicii Chile Michelle Bachelet.

Alexandru Cumpănaşu a fost ultimul care şi-a depus candidatura, el având 230.000 de semnături de susţinere.

"Infracţionalitatea ar trebui să ne pună pe gânduri. Câţi copii trebuie să mai moară, câte fete trebuie să mai fie răpite pentru ca românii să se trezească? Cred că românii s-au trezit şi cred sincer că azi cei care au instituţii în subordine nu au făcut nimic pentru a afla în două luni de zile despre Alexandra, Luiza sau copilul care astăzi a decedat violată", a spus Cumănaşu la BEC, referindu-se la cazul nepoatei sale Alexandra Măceşanu, victimă a lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal acuzat şi în cazul dispariţiei altei adolescente, Luiza Melencu.

Două candidaturi, a lui Viorel Cataramă şi cea a lui Miron Cozma, au fost respinse din cauza semnăturilor din partea susţinătorilor.

În cazul lui Cataramă, potrivit deciziei BEC, pentru un număr de 94.170 de semnături din cele 230.341 depuse existau elemente de similitudine evidente. Omul de afaceri a anunţat că se va adresa Curţii Constituţionale, consderând decizia BEC lipsită de bază legală.

Şi candidatura la Preşedinţie a fostului lider al minerilor Miron Cozma a fost respinsă duminică de Biroul Electoral Central.

Conform deciziei BEC, sute de pagini cu semnăturile necesare depunerii candidaturii sunt copii xerox, astfel că 270.075 de semnături din cele 309.656 depuse sunt de fapt fotocopii sau conţin elemente de similitudine evidentă care "înlătură prezumţia simplă de validitate a acestora".

BEC precizează că astfel numărul semnăturilor neafectate de vicii de fond sau de formă este sub cele 200.000 de prevăzute de lege pebtru depunerea unei candidaturi.

Alţi potenţiali candidaţi au renunţat la intrarea în cursă. Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a spus că nu a strâns cele 200.000 de semnături necesare şi că i s-au oferit pagini de semnături xeroxate, în timp ce un alt candidat, Andrei Stoican, reclamă că i s-au oferit liste de pe "piaţa neagră a semnăturilor".

Primarul oraşului Voluntari Florentin Pandele a renunţat la candidatura la Preşedinţie, pentru a nu-i face rău soţiei sale, Gabriela Firea, implicată în campania PSD.

"Ştie o ţară întreagă faptul că soţia mea face parte dintr-o echipă politică. Gabi este, că şi mine, un om vertical. Că şi mine, nu ştie ce înseamnă trădarea. Sau jocul dublu. În această perioadă, ea este implicată, prin prisma funcţiilor în care a fost aleasă, în campania electorală prezidenţială a PSD. Prin urmare, fac un pas lateral, din bun simţ, pentru a nu da naştere unor întrebări insinuante pentru soţia mea", a scris el duminică pe Facebook.

În 12 octombrie va începe campania electorală, iar în 10 noiembrie este programat primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Cel de-al doilea tur de scrutin, în care vor intra primii doi candidaţi clasaţi, va avea loc în 24 noiembrie.