Becali spune că Dinamo trebuie să piardă meciurile la masa verde după focarul de coronavirus din lot

"Este logic un lucru: Hermannstadt are de jucat două meciuri. Omul vrea să joace două meciuri, pentru că le câştigă. Cine nu face ca să joace meciurile? Dinamo. La revedere, 3-0, 3-0, masa verde. Ce-i mare lucru? Joci cu cine joci. Aşa e dreptate, aşa e normal şi logic. Ce atâtea discuţii, că cum, că necum? Ce să se întâlnească liga? Ai jucătorii apţi, vino să jucăm fotbal. Nu îi ai apţi, care e problema noastră, mă? La revedere, pierzi 3-0! CFR joacă meciul. Nu, dacă mai există dată (n .r. - să joace). Adică să putem să ne înscriem în datele UEFA. Eu nu zic Dinamo (n.r - să piardă cu 3-0). De ce să zic de Dinamo, eu vorbesc la modul general. La mine sunt oameni serioşi (n.r. - şi de aceea nu sunt cazuri de coronavirus). Stai să vedem, că noi am făcut testele acum două săptămâni, vineri iar trebuie să le facem. Stai să vedem, să dea Domnnul să nu avem! Nu am emoţii, că nu mă mai interesează. FCSB cei mai responsabili din toţi", a declarat Becali, la Digi Sport.

Dinamo, în carantină pentru 14 ZILE. Ori va juca în Liga 1 cu juniorii, ori va pierde meciurile cu 0-3

FC Dinamo a confirmat, miercuri, 19 cazuri de infectare cu noul coronavirus în cadrul clubului, dintre care 18 jucători.

La CFR sunt zece cazuri pozitive, între care se află şi antrenorul Dan Petrescu.

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a declarat, miercuri, că liga nu poate reprograma meciurile echipei Dinamo înainte de finalizarea anchetei epidemiologice.