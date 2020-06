Betty Salam, declaraţii şocante despre sarcina cu primul copil: Nu am mâncat nimic timp de trei luni, am ajuns la 40 de kilograme

Betty a mărturisit cum perioada în care a fost însărcinată a fost una extrem de dificilă, deoarece a avut o sarcină toxică. Artista nu a mâncat nimic timp de trei luni şi a ajuns să cântărească 40 de kilograme.

"Pe 3 iulie, sper să găsesc locaţie liberă. Voiam să fim împreună cu prietenii apropiaţi, cu familia, iar eu pentru siguranţa lui şi a noastră, am hotărât să amânăm. Am avut cea mai grea sarcină, am moştenit de la mama mea. Am avut sarcina toxică, mi-a fost foarte rău. Am stat numai la perfuzii, nu am mâncat nimic timp de trei luni, nici apă nu am băut. Am slăbit la 40 de kilograme, în loc să mă îngraş, eu slăbeam. A doua sarcina ar putea fi şi mai rea." , a mărturisit Betty la Măruţă.

"Tatăl meu este un om foarte ocupat, munceşte de la vârsta de 15 ani până în prezent. El nu are timp de absolut nimic şi şi-a făcut timp de noi, să ne crească, se ne ofere o educaţie" , a declarat Betty.