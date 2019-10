Bianca Bobu, portarul naţionalei de hochei feminin, A DISPĂRUT din august. MESAJE MISTERIOASE apărute pe pagina ei de FACEBOOK

Bianca Bobu a rupt orice legatura cu familia, prietenii sau colegii, si si-a inchis telefonul si conturile de socializare. Cazul a devenit public in aceasta saptamana, dupa ce antrenorul care a descoperit-o, Cristian Munteanu, a publicat un mesaj pe o retea de socializare.

"Eu am pus acel anunt pe Facebook, pe 6 octombrie, cum ca nu mai da nici un semn din august. O abordasem pe un site de socializare, s-o rog sa-mi dea un echipament de portar. Eu am plecat de la Galati la Brasov si doream sa o initiez pe fiica mea in tainele meseriei de portar, Aveam nevoie de echipament. Nu mi-a raspuns de nici un fel", a spus Cristian Munteanu pentru Libertatea.

Antrenorul a precizat că a fost sunat de Bianca Bobu, care i-a transmis sa stearga mesajul, dar apelul tinerei i s-a parut dubios.

"M-a sunat pe 7 octombrie, practic, sa ma certe ca am pus acel anunt cu disparitia ei. Telefonul era dat de pe o cartela cu numar ascuns, nu am putut suna inapoi. Pe scurt, mi-a cerut sa sterg postarea si a mai afirmat ca nu o mai intereseaza nici sportul, nici familia, vrea doar sa fie lasata in pace si sa-si cladeasca o viata noua. A afirmat ca e in Galati, iar am sfatuit-o sa se prezinte la Politie, ca sa lamureasca lucrurile. Pretindeam putin respect de la ea, dar, Doamne fereste!, poate era cu pistolul la tampla. Am fost sunat deja de seful Politiei din Galati, asteptau si sesizarea de la familie pentru a deschide dosarul. Si DIICOT a intrat pe fir, dar mai multe nu va pot spune. Sper doar sa fie bine", a mai spus Cristian Munteanu.

Politia si DIICOT au inceput o ancheta, iar pe contul de Facebook al sportivei a aparut un mesaj: "Pentru cei din familia mea: sunt bine! Nu s-a intamplat nimic cu mine, va rog nu va faceti griji pentru mine. Nu vreau sa mai am Facebook. Si pe ceilalti din afara familiei va rog sa nu va mai bagati, e alegerea mea si atat!".

Bianca Bobu a terminat liceul in vara si se presupune ca ar fi plecat in Germania.