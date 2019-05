Şoc în showbiz! Bianca şi Victor Slav, din nou împreună: "Este singurul BĂRBAT din viaţa mea, restul au fost experienţe"

După mai mult relații eșuate pe care le-a avut atât Victor, cât și Bianca, iată că destinul îi aduce tot împreună. Iar de data aceasta, după imaginile pe care blonda le-a publicat pe pagina ei de Instagram, nu pare doar o întâlnire oarecare. Dacă până acum fetița stătea când la unul, când la celalălalt, de această dată, cei doi părinți și-au intrat în rol, dar comportamentul lor arată că nu au făcut asta doar de dragul Sofiei.

Fosta prezentatoare TV este o femeie curtată de mulți bărbați, iar acum că este singură mulți și-au făcut curaj să o abordeze. Bianca Drăgușanu a postat pe una dintre rețelele de socializare cadoul pe care l-a primit la miezul nopții. Fosta soție a lui Victor Slav a primit un buchet mare de trandafiri roșii.

Fără să spună de la cine sunt, Bianca Drăgușanu a pozat florile și s-a mândrit cu ele pe rețelele de socializare. Se pare că vedeta a apreciat gestul bărbatului care i-a trimis trandafirii.

Declarații emoționante despre Victor Slav

S-au despărțit, dar au rămas în relații foarte bune de dragul fetiței lor. Bianca Drăgușanu și Victor Slav se înțeleg foarte bine și au grijă ca fiicei lor să nu îi lipsească nimic. Cei doi au rămas singuri, prezentatorul TV s-a despărțit recent de Raluca Silea, iar Bianca i-a spus adio lui Alex Bodi. Nu ar fi nicio surpriză dacă Bianca Drăgușanu și Victor Slav ar forma o familie, din nou.

Vedeta a vorbit foarte frumos despre fostul ei soț și a mărturisit că planul ei cu Victor Slav a reușit. Planul Biancăi Drăgușanu era să facă un copil cu prezentatorul TV.

„Până în momentul de față, am avut un singur bărbat în viața mea, care se numește Victor Slav și care este tatăl copilului meu. Restul au fost experiențe. Unele plăcute, unele mai puțin plăcute, unele de la care am avut ce învăța. Nimic nu este întâmplător din viață. Toți oamenii pe care Dumnezeu mi-i trimite, mi-i trimite cu un scop. (…) Planul meu cu Victor mi-a reușit. Singurul plan care mi-a reușit! El este un bărbat extraordinar, nu am nimic ce să-i reproșez’, a spus Bianca Drăgușanu, la o emisiune TV.

Cei trei s-au jucat împreună, de dimineață până seara și se vedea clar din privirele celor doi că sentimentele nu au dispărut așa cum pretindeau amandoi. Sofia însă a fost cea cu adevărat fercită pentru că i-a avut din nou pe părinții ei împreună, iar după cum stau lucrurile e foarte posibil ca această zi să se mai repete.

Mai mult decât atât, Bianca Drăguşanu a mărturisit că este foarte fericită şi recunoscătoare pentru aceste momente, iar la descrierea fotografiilor cu fetiţa sa şi Victor Slav, vedeta a scris "Iubirile mele!".

Bianca Drăgușanu își dorește o împăcare cu Victor Slav

Invitată într-o emisiune Tv și ntrebată cum ar trebui să arate bărbatul cu care să facă aceste două fetițe, Bianca Drăgușanu nu a ezitat deloc. A știut exact pe cine să descrie. A cam încercat să se ascundă după deget, dar parcă prea l-a descris fix pe Victor Slav!

"Înalt, puternic, echilibrat și un bărbat care știe ce vrea. Nu insinuez nimic! Eu nu știu... ce-ți spun eu ție! Nu știu, nu-mi fac planuri pentru că Dumnezeu mi-l va trimite", a mai spus Bianca Drăgușanu, zâmbind.