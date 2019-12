Bihoreanul care şi-a determinat concubina să se sinucidă, lăsat liber de Curtea de Apel Oradea

În urma dezbaterilor, Curtea de Apel a desfiinţat soluţia în totalitate şi, rejudecând propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, a respins-o, dispunând punerea de îndată în libertate a bărbatului, scrie ebihoreanul.ro. Decizia Curţii este definitivă.

Ciprian Pogana a fost arestat preventiv joia trecută, pentru o perioadă de 30 de zile, la cel de-al doilea termen de judecată al procesului penal declanşat pe numele lui de procurorii Parchetului Curţii de Apel Oradea, sub acuza de determinarea sau înlesnirea sinuciderii, după 2 ani în care a fost lăsat în libertate.

"Prezentul dosar prezintă o particularitate deosebită, în sensul că acesta a fost înregistrat iniţial ca dosar cu obiect moarte suspectă. De abia după administrarea unui vast probatoriu, procurorul de caz a putut ajunge la concluzia certă că sinuciderea victimei a avut ca şi cauză unică tratamentul inuman la care a fost supusă de inculpat, motiv pentru care a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, în cursul lunii septembrie a acestui an", se explică în referatul de arestare al Parchetului motivul pentru care măsura a fost solicitată abia acum.

Fără urmă de regret

Potrivit documentului, în ciuda dovezilor împotriva sa, bărbatul nu a recunoscut faptele grave şi de o violenţă extremă pe care le-a comis, "împrejurare care certifică lipsa oricărei urme de regret a inculpatului", procurorii arătând că, la o săptămână după ce a fost trimis în judecată, Pogana şi-a vândut toate animalele din gospodărie şi a plecat pe furiş în Spania, fără să-şi anunţe rudele măcar.

"Privarea de libertate a inculpatului este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la judecată şi pentru înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, stare de pericol evidenţiată şi concretizată prin gravitatea circumstanţelor reale şi personale care determină ca măsura să capete caracter proporţional în raport cu gravitatea acuzaţiei", se mai invocă în referat.

Argumentele au fost considerate întemeiate de judecătorul Tribunalului Bihor, care a dispus arestarea lui Pogana pentru o perioadă de 30 de zile. Bărbatul a şi fost încarcerat, deşi iniţial se credea că este în continuare plecat în străinătate.

"Nu s-a sustras"

Încheierea de arestare a fost contestată, o zi mai târziu, de apărătorul bărbatului, avocatul Radu Pascu, procesul fiind reluat, luni, la Curtea de Apel Oradea, unde instanţa a decis ca Pogana să fie eliberat.

"Clientul meu nu s-a sustras anchetei penale, procesului. De altfel, joi, când s-a judecat propunerea de arestare, a fost în sala de dezbateri, iar după pronunţarea soluţiei s-a predat imediat la Poliţie, pentru a fi încarcerat", a declarat, pentru BIHOREANUL, avocatul Pascu susţinând, contrar afirmaţiilor procurorilor, că nu există niciun indiciu că Pogana ar urma să comită alte fapte.

Avocatul susţine, totodată, că bărbatul a plecat în Spania legal şi nu ar fi avut intenţia de a fugi de răspundere. "Clientul meu a fost citat la Parchet ca să i se aducă la cunoştinţă calitatea de inculpat. Pe numele lui nu s-a dispus până acum nicio măsură preventivă, nu avea nicio restricţie, motiv pentru care el a plecat în Spania. Până să plece, nu i s-a comunicat rechizitoriul întocmit pe numele său, nu avea de unde să ştie că a fost trimis în judecată", a mai explicat Pascu.

Ucisă câte un pic

Acuzaţia formulată pe numele bihoreanului Ciprian Pogana, de înlesnire sau determinare a sinuciderii, este o premieră pentru Justiţia din Bihor şi vizează un caz cumplit.

Sub ochii familiei şi ai localnicilor, care nu au intervenit ca să îl oprească pe agresor, concubina sa, Iulia Pleşu, în vârstă de 48 de ani, mamă a cinci copii, era bătută de bărbat cu parul, cu vătraiul, cu pumnii şi picioarele, individul ajungând chiar s-o dezbrace în pielea goală, să-i scrie cuvinte obscene pe spate şi s-o scoată aşa în stradă, în văzul trecătorilor. Pe 24 iulie 2017, ajunsă la capătul puterilor, femeia s-a sinucis.