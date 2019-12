Detalii şoc din dosarul lui What's UP: A MUŞCAT de picior un poliţist care a intervenit la locuinţa iubitei sale

Cântăreţul What's Up s-a ales cu dosar penal pentru ultraj, iar procurorii au decis să-l plaseze sub control judiciar. Totul a pornit de la faptul că fosta iubită a cerut ajutor la 112 pe motiv că acesta a agresat-o. Enervat de apariţia oamenilor legii, cântăreţul s-a luat la trântă cu poliţiştii. Surse din anchetă, citate de România TV, spun că What's Up l-ar fi muşcat de picior pe unul dintre agenţii sosiţi la locuinţa iubitei sale.