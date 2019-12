Cronica neagră a anului 2019. Bilanţ tragic pentru lumea artistică din România. Cine sunt marii artişti care ne-au părăsit

Zina Dumitrescu (1936-2019)



Doamna modei românești, Zina Dumitrescu sau Mama Zina, cum o alintau zecile de generații de manechine care au trecut prin mâinile ei, nu mai este. Creatoarea de modă a decedat la vârsta de 82 de ani, după cum au confirmat medicii, dintr-un motiv dureros și tulburător – Zina Dumitrescu, părăsită de fiul ei într-un azil de lux, s-a lăsat răpusă de singurătate și a refuzat să mai lupte pentru viața ei. Paradoxal, cea căreia toată lumea îi spunea „mama a fost lipsită în ultimele clipe tocmai de dragostea unicului ei copil…



Tamara Buciuceanu-Botez (1929-2019)



Supranumită Doamna comediei românești, pe 15 octombrie, Tamara Buciuceanu a înlăcrimat o țară întreagă. Apreciata artistă s-a stins din viață la 90 de ani, în urma acutizării unei afecțiuni cardiace mai vechi. În 1952, la numai 23 de ani, Tamara Buciuceanu absolvea Institutul de Artă Teatrală și cinematografică din București, iar de-a lungul carierei a interpretat mai bine de 1.500 de roluri, atât în teatru, cât și în cinematografie.



Cu toate acestea, Tamara Buciuceanu va rămâne în inimile tuturor, pentru totdeauna, ca profesoara „Isoscel, carismaticul personaj din filmul „Liceenii pe care l-a interpretat cu genialitate.



Leo Iorga (1964-2019)





În 2011, vestea că Leo Iorga suferă de cancer a căzut ca un trăsnet asupra tuturor. De atunci, au trecut 8 ani de chin, în care fostul solist al trupei Compact a suferit multiple operații și s-a luptat cu efectele devastatoare ale chimioterapiei. Cu toate acestea, artistul nu a renunțat niciodată la pasiunea lui.



Ultimul său concert a avut loc pe 20 septembrie, când, sfidând boala, din scaunul cu rotile la care l-a condamnat ultima operație, Leo Iorga a cântat, în fața unei săli împietrite de emoție, „După ani și ani mă voi întoarce. Din păcate, artistul s-a stins din viață pe 2 octombrie, cu o lună înainte de a împlini 55 de ani…



Damian Crâșmaru (1931-2019)





La doar un an și trei luni de la trecerea în neființă a soției sale, actrița Carmen Stănescu, s-a stins din viață și Damian Crâșmaru, la vârsta de 88 de ani. Actorul și soția lui s-au cunoscut în anul 1955 și se poate spune că providența i-a adus împreună – Damian Crâşmaru trebuia să înlocuiască un actor bolnav, în rolul Don Manuel, din spectacolul „Doamna nevăzută, de Calderon de la Barca, și de atunci au rămas împreună.



„Legătura dintre noi e atât de puternică, de profundă, de esenţială şi de definitivă, încât nici nu vreau să mă gândesc la vreun alt fel de curs al vieţii, spunea actorul într-un interviu și iată că s-a grăbit să-și urmeze marea iubire…



Mihai Constantinescu (1946-2019)





Muzica sa a emoționat în egală măsură oameni de toate vârstele, linia melodică și textele pieselor lui fiind un balsam pentru suflet. Din păcate, artistul Mihai Constantinescu a pierdut lupta cu boala, la 73 de ani, în urma unui stop cardio-respirator, deși, paradoxal, în ultima perioadă veștile despre starea sănătății sale erau îmbucurătoare…



A trăit și a iubit cu pasiune, iar trecerea sa în neființă a îndurerat o țară întreagă. „A fost un om deosebit şi ca persoană, şi ca artist. Nu există om care să nu ştie cine e Mihai Constantinescu. Un om frumos care îşi iubea apropiaţii, vesel, nu şi-a trădat niciodată apropiaţii, spunea Monica Pop despre bunul ei prieten Mihai Constantinescu.



Ducu Darie (1959-2019)





Alexandru (Ducu) Darie, fiul regretatului actor Iurie Darie și al actriței Consuela Roșu, unul dintre cei mai cunoscuți regizori de teatru români, a încetat din viață pe 18 septembrie, după o scurtă și fulgerătoare suferință. Diagnosticat în 2016 cu ciroză hepatică, fostul director al Teatrului Bulandra a pierdut lupta cu teribila afecțiune în urma unor complicații respiratorii, care i-au agravat starea de sănătate.



„Cel mai preţios lucru este timpul şi îmi pare rău că, în unele momente ale vieţii mele, am lăsat să treacă timpul. Dacă ar fi să o iau de la început, acesta este singurul lucru pe care într-un fel l-aş schimba, pentru că până la 20 de ani timpul este al tău, după 30 este al altcuiva şi, cu cât mergi în sus, cu atât devine mai fulgerător, spunea Ducu Darie într-un interviu din 2011.



Răzvan Ciobanu (1976-2019)





Luna aprilie a fost una dintre cele mai negre pentru lumea modei, designerul Răzvan Ciobanu pierzându-și viața, la numai 43 de ani, într-un groaznic accident de circulație, a cărui anchetă a ridicat multe semne de întrebare și este departe de a se fi încheiat. Deși se spune că dacă mori într-o zi de sărbătoare te iubește Dumnezeu, familia, apropiații designerului, dar și cei care i-au apreciat munca nu se pot obișnui cu dispariția prematură a celebrului designer.



Poate tocmai de aceea, a 20-a ediție a Galei Avanpremiere i-a fost dedicată lui, printr-o serie de momente emoționante, precum cel în care clientele sale fidele au defilat în creații nemaivăzute ale lui Răzvan Ciobanu.



Florina Cercel (1943-2019)





Actrița de teatru și film Florina Cercel a încetat din viață pe 30 iulie, la vârsta de 76 de ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. În cei peste 50 de ani de carieră, Florina Cercel, una dintre cele mai frumoase actrițe din România, a jucat în peste 100 de roluri în teatru și film, dedicându-și viața în totalitate scenei.



Din păcate, pe plan personal marea actriță a primit o lovitură foarte dură – soțul ei, un reputat medic, cu 11 ani mai în vârstă ca ea, a pierit de cancer pulmonar, lăsând-o văduvă la doar 29 de ani! Ca într-un joc perfid al sorții, 47 de ani mai târziu, Florina Cercel a fost răpusă de aceeași boală…



Monica Ghiuță (1940-2019)





Teatrul românesc este tot mai sărac pe zi ce trece, deoarece actorii generației de aur se sting, după ce mulți dintre ei au fost dați uitării… În luna august, la doar două zile după ce și-a aniversat ziua de naștere, Monica Ghiuță a plecat în neființă, la vârsta de 79 de ani.



Actrița a debutat în 1966 în filmul „Vremea Zăpezilor, dar a devenit cunoscută cu rolul de fată bătrână din „Toamna Bobocilor (1975), actrița interpretând roluri de plan doi, în registru dramatic. Deși a făcut roluri memorabile în „Filantropica, „Faimosul paparazzo și „Triunghiul morții, din păcate generația tânără o știe pe reputata actriță doar din celebra reclamă Untdelemn de la bunica, a cărei protagonistă a fost…



Marcel Toader (1963-2019)





Vestea că Marcel Toader s-a stins din viață la doar 56 de ani a luat prin surprindere pe toată lumea. Puțini știau însă că fostul sportiv de performanță avusese în trecut probleme cu inima și acum câțiva ani fusese la un pas de moarte. În 2012, omul de afaceri a suferit un preinfarct și a fost operat de urgență.



Din nefericire, în luna august a acestui an, Marcel Toader nu a mai avut același noroc… A făcut infarct pe când se afla la masă, împreună cu mai mulți prieteni, la reședința din Periș a avocatului său. Din păcate, până la sosirea Salvării, inima sa a cedat. Fost rugbist, Marcel Toader era o prezență populară în lumea mondenă, mai cu seamă în urma căsniciilor cu Gabriela Cristea, Maria Constantin și Anamaria Ferentzm, scrie Viva.