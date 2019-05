BILETUL ZILEI 20.05.2019. Pe ce meciuri să pariezi azi

Desi reprezinta o nuca tare, Viking, echipa cu evolutii bune in acest debut de sezon, are parte de o misiune dificila pe terenul unei formatii puternice din Norvegia. Molde joaca excelent acasa, insira victoriile si aduna puncte . Cu 20-9 golaveraj, gazdele pleaca favorite astazi si ne asteptam sa valorifice atuurile pe care le au in fata adversarei de astazi. De altfel, in ultimele 20 de meciuri acasa s-a intamplat numai de 3 ori ca Molde sa inscrie sub doua goluri.