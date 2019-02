Biletul zilei 5 februarie. Pe ce meciuri să pariezi azi

In primul meci ales, gazdele de la Heidenheim primesc vizita formatiei care tocmai a batut un nou “cui “ in sansele celor de la Bayern la titlu. Dupa 3-1 cu multipla campioana a Germaniei, Bayer pare ca va avea o misiune extrem de facila in acest duel. Noi nu suntem de aceeasi parere si, desi credem ca Leverkusen are sanse mari la calificare, noi optam si pentru un gol marcat de gazde, gazde care formeaza o echipa extrem de generoasa ofensiv vorbind si care au marcat in ultimele 20 de partide indiferent de arena sau de numele adversarului.