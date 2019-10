Biletul zilei pariuri1x2.ro: Avem 7 variante "verzi" în ultimele 8 zile! Astăzi, 100% tenis!

Publicat: (acum 50 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Combo-ul de ieri ne-a adus pe plus, provocându-ne, însă, şi multă tristeţe. În România – Norvegia s-a marcat de două ori, dar cu ghinion pentru “tricolori”, egalaţi la ultimele faze ale meciului. Pariului amintit le-au fost alăturate variantele x2 în Suedia – Spania (1-1) şi 1 cu handicap 0 în duelul Elveţia – Irlanda (2-0). Biletul zilei pariuri1x2.ro Constrânşi de ofertă, astăzi investim exclusiv pe tenis. Este un bilet atipic şi în condiţiile în care toate cele trei selecţii vin din competiţii de dublu, feminine şi masculine. Căutăm să mizăm pe variante cât mai simple şi logice, cele mai mult dintre acestea pe larg prefatate pe site-ul pariuri1x2.ro.

Împreuna, spre câştig. Biletul zilei pariuri1x2.ro JEBAVY/ZELENAY – MURRAY/N. SKUPSKI 2 COTA 1.40

MOLINARO/PIER – GASPARYAN/NICULESCU 2 COTA 1.20

DANILOV/FIULLIN – BOLLELI/MOLTENI 2 COTA 1.20

COTA TOTALĂ: 2.02

Dacă pariezi biletul zilei la această casă de pariuri, atunci ai cea mai mare cotă și în plus primești și una dintre cele mai bune oferte de bun venit din România.

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay