Biletul zilei pariuri1x2.ro: Baschet si fotbal, pentru al 4-lea combo câştigător din ultimele 5 zile!

Biletul zilei pariuri1x2.ro

Astăzi pariem pe fotbal și baschet. Sfertul de finală din barajul de promovare în Ligue 1, Paris FC – Lens, n-ar trebui să fie extrem de spectaculos, prin prisma mizei dar și a faptului că se dispută într-o singură manșă.

Într-un alt baraj, cel olandez de accedere în Liga Europa, faza semifinalelor, alegem pontul simplu pentru duelul Vitesse – Groningen: gazdele marchează. În tur, trupa din Arnhem a pierdut, însă la limită și cu gol înscris, scor 1-2.

Pronosticul din baschet vine din Turcia. Pariem pe galonata Galatasaray, în primul meci al play-off-ului cu Gaziantep, din Super Ligi. În sezonul regular, trupa antrenată de bosniacul Zoric a pierdut la Istanbul, scor 66-70, într-un meci disputat în urmă cu doar 9 zile.

20:15, Galatasaray – Gaziantep, 1, cota 1.40

21:45, Paris FC – RC Lens, sub 1.5 goluri in prima repriză - cota 1.25

21:45, Vitesse – Groningen, gazdele marchează - cota 1.14

Cotă finală: 2.00



