Biletul zilei pariuri1x2.ro: "Mix" din 3 sporturi pentru al doilea "verde" al săptămânii!

Continuăm să livrăm combinațiile câștigătoare! Am deschis săptămâna cu un nou bilet ”verde”, format exclusiv din pariuri pe fotbal. Am pariat pe Zenit St. Petersburg, în meciul de acasă cu Arsenal Tula, scor 3-1 și pe varianta 2 cu handicap 0 în Brighton –Chelsea, meci câștigat de londonezi cu același scor de 3-1. Din Liga 1 am extras ”over-ul” de 1.5 goluri în Viitorul – Craiova, pariu câștigător încă de la pauză (1-1/1-4).