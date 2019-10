Articol publicat in: Sport

Biletul zilei pariuri1x2.ro: Pe plus cu 6 din ultimele 7 variante! Aici, selecţia de marţi

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ne facem calcule pentru o nouă zi de profit. Biletul în cota 2 de astăzi este format din pronosticuri pe meciurile programate în preliminariile Euro 2020. Biletul zilei pariuri1x2.ro Meciul România – Norvegia nu lipseşte pe combo zilei. Luăm în calcul miza partidei, carenţele defensivei noastre, dar şi forţa de atac a celor două naţionale şi investim pe o confruntare în care se vor consemna cel puţin două modificări ale tabelei. Completăm biletul zilei cu două variante “acoperite” pe favoritele Elveţia şi Spania. Ibericii joaca în Suedia, în cazul unui rezultat pozitiv, liderul grupei F având chiar şansa de a se califica matematic la Euro. În grupa D, Elveţia trebuie să recupereze din ecartul de 4 puncte pe care-l are în primul rând faţă de Irlanda, chiar rivala din aceasta runda. Mizăm pe pariul 1 cu handicap 0. Daca partida se va încheia la egalitate, selecţia va primi cota 1.



Biletul zilei pariuri1x2.ro 21:45, Romania – Norvegia, peste 1.5 goluri, cota 1.48

21:45, Suedia – Spania, x2, cota 1.18

21:45, Elveţia – Irlanda, 2 cu handicap 0, cota 1.18 Cota finala: 2.06



