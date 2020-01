Biletul zilei pariuri1x2.ro: Pe plus cu variantele de luni şi marţi! Vezi selecţia zilei

Cel mai interesant meci al zilei va avea loc în Arabia Saudită. Valencia o va întâlni pe Real Madrid in cadrul semifinalelor din Super Cupa Spaniei, competiție ce are din acest sezon un nou format. În formă excelentă, trupa antrenată de Zidane are prima șansă la accederea în ultimul act al întrecerii. Noi pariem acoperit, recomandarea nostră fiind Real în șansă dublă.

Închidem combo-ul zilei de miercuri cu alte două selecții care nu ar trebui sa ne dea mari emoții. Pariem pe succesul lui Basilashvili in duelul cu Cuevas de la ATP Cup, meci programat cu începere de la ora 13:00, și pe cel puțin 4 modificări ale tabelei în Dorbirn – Vienna, dispută din prima ligă de hochei austriacă. Oaspeții au o șansă enormă de a-și betona prima poziție a ligii, contra ultimei clasate. Dornbirn a pierdut 26 din cele 33 de meciuri ale campionatului, încasând un total de 135 de goluri!

13:00, N. Basilashvili – P. Cuevas, 1, cota 1.36

20:15, Dorbirn – Vienna, peste 3.5 goluri, cota 1.17

21:00, Valencia – Real Madrid, x2, cota 1.26

Cota finala: 2.00

