Biletul zilei pariuri1x2.ro: Ţintim al 11-lea combo de profit al lunii! În selecţie, hochei şi fotbal

Încă o zi pe plus! Ieri am pariat pe minim 3 goluri in partida de hochei dintre Novosibirsk si Dinamo Moscova, câștigată de oaspeți cu 4-2, și pe două sau mai multe modificări ale scorului în partidele Hammarby – Lech Poznan si FC Midtjylland – Young Boys. Polonezii au câștigat clar în Suedia, scor 3-0, un rezultat identic, dar favorabil gazdelor, fiind consemnat în partida de la Herning.