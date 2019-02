Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

Meci superb in Ligue 1 in aceasta seara, liderul autoritar al campionatului deplasandu-se in fieful lui Memphis&co pentru o partida in care ne asteptam sa vedem goluri multe. Chiar daca Lyon nu exceleaza pe propria arena, in meciurile cu parizienii a jucat mereu bine si s-a mobilizat suplimentar. Despre PSG nu credem ca mai e nevoie sa discutam, forta ofensiva a campioanei Frantei fiind bine cunoscuta.