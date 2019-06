Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

Chile debuteaza in acest turneu de Copa America in compania celei de-a doua nationale invitata sa joace pe pamant american, Japonia. Niponii si qatarezii au cu siguranta motive intemeiate sa fie invitati sa participe la un turneu final destinat echipelor de pe continent american, fie ca sunt de natura fotbalistica sau politica.

Sud-americanii din Chile au castigat ultimele doua editii ale acestei intreceri, in 2015 pe teren propriu, respectiv in 2016 in SUA, ambele finale fiind castigate in detrimentul Argentinei.

Chiar daca Japonia are o formatie bine inchegata, nu punem la indoiala forta chilienilor, pe care ii vedem invingatori la finalul celor 90 de minute.