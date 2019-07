Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

Duel 100% romanesc in 1/32 de finala de la Wimbledon. Halep, favorita certa in acest duel, se va lovi astazi de o adversara aflata in permanenta in plan secund in Romania. Acest fapt, credem noi, va lucra in favoarea Mihaelei, precum si faptul ca Simona a suferit o noua accidentare la glezna, accidentare ce i-a pus in pericol victoria in turul precedent. Chiar daca Halep va invinge astazi, lucru perfect normal, suntem de parere ca meciul nu va fi deloc facil pentru fostul lider WTA.