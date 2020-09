Biu Marquetti, dezvăluiri surprinzătoare la Chefi la cuţite: "Viaţa e grea în Cuba. Am făcut armata, am învăţat să trag cu armele"

Gătitul nu s-a numărat printre pasiunile sale, asta până de curând. Ca să îi impresioneze pe juraţi, a ales să pregătească o super rețetă de frigănele cubaneze.

Biu Marquetti a sperat să primească cel puțin două cuțite, pentru a putea merge mai departe în concurs. Concurenta din sezonul 8 a purtat un dialog savuros cu cei trei jurați și aceștia au aflat numeroase detalii incredibile despre ea, dar și despre familia și viața din Cuba.

„Viața e grea acolo, dar mă bucur că m-am născut în Cuba. Am o familie mare, am zece mătuși, o fată de 19 ani, care apoi a ales să stea cu mine (...). Am făcut armata, am învățat să trag cu armele”, a mărturisit concurenta.

Ruxy Opulenta a făcut show la Chefi la cuţite. Cum au reacţionat juraţii când au văzut "pooramisul" pe care l-a preparat

Cătălin Scărlătescu a câştigat amuleta cu nr 7

După ce s-au întrecut în bucătăria „Chefi la cuțite” de la Antena 1, în dorința lor de-a câștiga a șaptea amuletă, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au urmărit cu multă atenție degustarea făcută de Simona Pope, fostă concurentă.

Chiar dacă preferatele sale sunt deserturile, jurata s-a delectat de data aceasta cu supa cu tăiței în stil asiatic a lui Bontea, ciorba de pește a lui Scărlătescu și cu gulașul lui Dumitrescu.

Miza a fost una mare, așa că Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a impresiona prin gust și aspect!

La final, la proba de amuletă de la „Chefi la cuțite”, Simona Pope a ales drept câștigătoare rețeta de ciorbă de pește, pregătită de Cătălin Scărlătescu.