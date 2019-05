Mod de preparare blat de tort pufos

Se separa galbenusurile de albusuri. Albusurile se bat spuma, se pune zaharul cu apa la foc mic pana se face sirop, apoi se toarna fierbinte peste albus batand cu mixerul inca 2 minute.

Se adauga uleiul, si se bate in continuare, apoi se pun galbenusurile, praful de copt dizolvat in zeama de lamaie, si la sfarsit faina. Se amesteca bine de sus in jos.

Se unge o forma de tort cu unt sau ulei se tapeteaza cu faina si se toarna compozitia in ea.

Se coace la foc potrivit 40-45 de minute.

E foarte bun...

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI.