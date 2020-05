Blestemul coronavirusului a căzut asupra unei familii de peste Prut. Părinţii şi-au văzut moartea cu ochii, fiica a pierdut lupta

Anastasia Maxian este singura dintre cei patru membri ai familiei de peste prut care a reuşit să nu se infecteze. Sora ei, Ana, care avea 37 de ani, s-a stins pe 25 aprilie, după ce a stat mai bine de zece zile în comă la Spitalul Clinic Republican. Anastasia nu o mai văzuse de o lună de zile.

Iniţial, Ana s-a internat la Spitalul Raional Orhei, împreună cu părinții ei, şi ei diagnosticați cu COVID-19. Toți trei au fost transferaţi la Spitalul Clinic Republican din Chișinău în stare critică. Aici au fost intubați. Odată vindecaţi, cei doi părinţi îndureraţi au găsit puterea să vorbească despre neglijența medicilor din secția „Boli infecțioase” din Orhei.

Alexei Maxian, tatăl pacientei decedate, acuză faptul că niciun medic nu intra la ei în salon să îi vadă. Era nevoit să iasă el pe coridorul spitalului şi să ceara ajutor pentru fiica lui: "Trei zile și jumătate nu a fost niciun doctor. Ușa o deschideau numai femeile, care ne aduceau un ceai și un terci".

Timp de trei zile în care au așteptat rezultatele, Ana se stingea sub ochii tatălui, plasat în același salon. După ce au fost testați pozitiv, medicii au decis să-i mute alături de Nina Maxian, aflată și ea în stare critică, cu exces de lichid în ambii plămâni. Abia în cea de-a patra zi, cadrele medicale au decis să le administreze, pentru prima oară, oxigen.

Nina Maxian, mama pacientei decedate, povesteşte că ei nu îi ajungea oxigenul, motiv pentru care medicii au decis să o transfere, împreună cu fata ei, la Chişinău.

"Eu cădeam pe jos. Nu îmi ajungea oxigenul. Când au văzut că nu îmi ajunge oxigenul, m-au pus cu fata în mașină", îşi aminteşte femeia.

Toți trei au fost transportați, în stare extrem de gravă, la Spitalul Clinic Republican, unde au fost conectați la aparatele de ventilare artificială. Atunci a început coșmarul pentru Anastasia, fiica pe care coronavirusul încă nu o lovise.

Anastasia povesteşte că a fost prinsă într-un vârtej al emoţiilor din care a simţit că nu mai are cum să scape. Scenariul că îi va pierde pe toţi trei părea din ce în ce mai real.

"Eram pierdută. Mă ridicam în picioare și nu simțeam pământul sub picioare. Mi se părea că s-a terminat. Să-ți pierzi toți trei membri ai familiei. Când medicii mi-au spus în ce stare se află, au adăugat că acum vă rămâne doar să vă rugați", îşi aminteşte tânăra.

Dinf ericire, părinţii au scăpat teferi. Ana, însă, a pierdut lupta. Familia acuză medicii din Orhei, care ar fi lăsat-o să ajungă la starea în care nu mai putea fi salvată.

Nina, mama fetelor, acuză faptul că fiica ei a fost ţinută "cu 34 saturația oxigenului. Ea practic nu mai avea plămâni".

Anastasia Maxian îşi aminteşte cu durere că şi-a întrebat sora, atunci când aceasta era conştientă, dacă o doare ceva. Ana a fost atât de curajoasă şi a suportat cu atâta stoicism durerea, încât nu a vrut să se plângă surorii ei, ca să nu o îngrijoreze: "Am întrebat-o dacă o doare ceva, și a zis că nu o doare nimic. Chiar era curajoasă, ca să suferi atâta durere".

La mijlocul lunii martie, Nina Maxian s-a întors de la Frankfurt, unde a stat trei zile la fiul său. Deși era deja în vigoare ordinul care prevedea ca cetățenii Republicii Moldova care se întorc din străinătate să se autoizoleze pentru două săptămâni, femeia a ieșit la muncă în zilele următoare. Nina Maxian este asistentă medicală în secția Chirurgie, la Spitalul Raional Orhei. Ea spune că nimeni nu a anunțat-o despre interdicții.

Medicul de familie al femeii a aflat târziu că Nina n-a stat în autoizolare.

"Nu am știut nici noi. Când o sunam, ne spunea că se simte bine, monitorizează febra, se află la domiciliu. Pe urmă am aflat și noi că ea a fost, totuși, la serviciu", explică medicul de familie.

Nina Maxian este convinsă că s-a infectat la serviciu, acuzând primele simptome în a doua săptămână de la întoarcerea din Germania. Ulterior, s-au infectat soțul și fiica ei.

"Eu cred că m-am infectat aici. Eram la serviciu și am început să tușesc. Fără febră, fără nimic. Am mers la secția de internare, am trecut radiografia plămânilor", povesteşte Nina Maxian.

La mijlocul lunii aprilie, șeful secției unde lucrează Nina Maxian a decedat în urma complicațiilor provocate de coronavirus. Tot atunci, doi angajați ai spitalului din Orhei afirmau că administrația instituției nu asigură personalului medical echipamentul de protecție și că, astfel, își pun în pericol propria sănătate și pe cea a pacienților. Directorul spitalului a negat atunci acuzațiile.