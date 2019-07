BNR a păstrat dobânda de politică monetară la 2,50%, pentru a 8-a oară consecutiv

Totodată, BNR a decis menţinerea la 1,50% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit şi la 3,50% pe an a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare.



În plus, consiliul de administraţie al BNR a decis păstrarea păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.



Aceasta este a opta oară când BNR decide menţinerea ratei dobânzii la 2,50%.



În şedintele din 15 mai, 2 aprilie, 7 februarie, 8 ianuarie, noiembrie 2018, octombrie 2018, august 2018 şi iulie 2018, BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an.



În 7 mai 2018, BNR a decis creşterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,25% la 2,50% pe an.



Decizia a fost luată în contextul în care rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a scăzut uşor în mai, la 4,10%, după ce urcase în aprilie la 4,11%, potrivit datelor publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).