Bobonete a luat foc: "Pro TV nu e al lui Andi Moisescu!". De la ce a plecat SCANDALUL

Mihai Bobonete i-a luat locul lui Andi Moisescu, iar pe pagina de Facebook a emisiunii au început să apară tot felul de controverse. Oamenii au început să-l critice pe actor și să spună lucruri care mai de care mai urâte la adresa lui.

Mihai Bobonete a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook în care a oferit detalii despre schimbarea de la Pro TV, dar și despre cum a primit oferta de a-l înlocui pe Andi Moisescu.

"Buna ziua... Cu Emisiunea "Pe Bune!?" va deranjez, nu ca n-ati fi deja deranjati dar eu cu acestia in special as avea niste aspecte de discutat.

Sunt 10/15 oameni care au tot comentat pe pagina emisiunii intr-un stil destul de rautacios la adresa mea si m-am gandit sa le raspund caci pentru mine conteaza daca pot aduce ceva benific intr-o relatie de lunga durata si am gasit si timp pentru asta.

Dragilor, Andi nu mi-a predat mie prezentarea acestui format ca nici ProTv-ul nu e al lui si nici al meu si nici nu va fi, asa s-au intamplat lucrurile. El a renuntat la format, din motive destul de clare si fiind o decizie multilaterala in Pro s-a cautat prezentator nou. Eu am fost la casting si am luat aceasta proba dupa ce realizatorii emisiunii m-au considerat potrivit in postura de prezentator.

Nu am schimbat formatul cu nimic, nu am venit cu umor vulgar sau cabotin asa cum ma acuza intreg autobuzul de 15 comentatori, am incercat sa pastrez directia emisiunii, sa respect bucatile de partitura ale colegilor si prietenilor mei Cosmin si Costi si pe de alta parte, am incercat sa nu-mi atrag antipatii degeaba.

Umorul in astfel de format nu tine doar de structura mea interioara de comediant si nu are treaba cu ceea ce cred eu ca ar fi mai potrivit sau nu,aici totul are un scenariu, momente, regie, invitati si deja un schelet osos foarte bine sudat si implementat, asa ca foarte putin mi-a fost permis sa fac o gluma pe ici, pe colo si le pot tine pe degete in cele 13 editii deja filmate si da, poate nu chiar cele mai bune.

Recunosc ca Andi Moisescu, pe care il consider un prieten, un profesionist si un mare promotor al meu in industrie, este un baiat mult peste mine ca experienta in domeniu, este mai inteligent, mai candid si mult mai placut de o anumita zona a publicului telespectator DAR asta nu inseamna ca eu sunt prost, vulgar si nepotrivit in contextul dat.

Am acceptat sa prezint formatul „Pe Bune!?" in speranta ca se va mai filma si pentru ca eu eram un urmaritor frecvent al emisiunii iar de multe ori, imi facea seara mai frumoasa si adormeam cu zambetul pe buze... Ceea ce imi doresc sa se perpetueze si in randul privitorilor care insista sa urmareasca emisiunea si cu mine la pupitru central.

Ca citesc intrebarile repede, ca mai fac greseli cateodata, ca mai imi scapa cate o glumita nesarata si inca altele, se intampla pentru ca nu am avut atat de mult timp pe cat as fi vrut ca sa pregatesc aceasta postura, nu am fost indrumat in exercitiu prealabil sa imi insusesc formatul si cred ca e loc de mai bine in viitor si imi dau silinta atat cat pot si imi permite timpul, pe cat de bine pot eu acum si pe cam cat de mult imi doresc aceasta ipostaza.

Nu am vrut sa deranjez fanii lui Andi, nu am venit eu cu propunerea de a prezenta emisiunea si nici nu am ajuns aici decat pe baza de munca, statut si prezent.

Aflati pe de alta parte ca am facut, martea trecuta, audienta record pentru format si asta se datoreaza echipei de profesionisti din spatele formatului, lui Costi si Cosmin, lui Andi ca a prezentat sezoane intregi si a propagat o emisiune faina si de bun simt, voua celor care insistati sa priviti si lucruri de calitate DAR

si mie, omul nou in locul vechi, prezentatorul actual care va multumeste pe aceasta cale in numele tuturor celor mai sus mentionati si va garanteaza implicarea 100% in tot ceea ce face, ca de fiecare data si in urmatoarele editii daca se vor mai filma.

Sunt convins ca aveti resurse sa intelegeti acest mesaj si vreau sa stiti ca este un mesaj postat avand ca tinta comentatorii rautaciosi si l-am scris in speranta in care imi vor aprecia timpul alocat acestui gand pentru ei...

Fiti oameni buni si nu va mai incarcati aiurea, destul ca nu le aveti chiar pe toate si e pacat sa treaca viata ca trenul prin gara.

Cu toata modestia de care pot da dovada la ora asta, tin sa precizez ca Bobonete se scrie cu "B" mare ca e numele meu si am vazut ca multora le scapa aspectul si mai cu seama celor care ma confunda cu Bobiță, care desi e personaj fictiv, tot cu "B" mare se scrie si cum am ajuns la capatul mesajului, dati-mi voie sa citez un clasic in viata si sa ma despart de voi pe stilul scolii vechi sau Old School cum ar zice englezul... Sunt Mihai Bobonete! Ma-nclin!... Voie buna!" a scris Mihai Bobonete.