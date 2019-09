Olivia Steer, ANUNŢ PUBLIC după 15 ani de căsătorie cu Andi Moisescu. SURPRIZĂ URIAŞĂ

Olivia Steer și Andi Moisescu au aniversat 15 ani de căsătorie. Soția prezentatorului TV a urcat o poză în care apare cu un superb buchet cu flori în brațe și îl ține protectiv cu mâna stângă, pe care se pot vedea atât verigheta, dar și inelul de logodnă.

"After 15 years of marriage, we still do" ("După 15 ani de mariaj, noi încă o facem"), a scris Olivia Steer pe Instagram.

Olivia Steer, susţinătoare a NEVACCINĂRII, premiată la Gala Femeilor care Dăruiesc Sănătate

Cei doi s-au cunoscut la Pro TV, iar în septembrie au mai multe motive de sărbătoare. În urmă cu câteva zile, fiului cel mare al cuplului, David, a împlinit 13 ani, iar Luca va face 11 ani pe 27 septembrie.