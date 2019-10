Articol publicat in: Sport

Bogdan Andone, în locul lui Dan Alexa la Astra Giurgiu

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Bogdan Andone este noul antrenor al celor de la Astra Giurgiu, după ce Dan Alexa a fost demis, miercuri, de patronul Ioan Niculaie. Bogdan Andone s-a înţeles, tot miercuri, cu Ioan Niculae şi va fi ajutat de "secunzii" Vasile Maftei şi Octavian Chihaia. "Abia a plecat Bogdan Andone de la mine din birou. Aşa este, ne-am înţeles cu el şi este noul antrenor al Astrei. Am avut, într-adevăr, mai multe variante pe care le-am luat în calcul, dar am decis că el este cel mai potrivit să antreze Astra în acest moment", a spus Ioan Niculae pentru ProSport. Bogdan Andone a început sezonul pe banca lui FCSB, însă a fost demis după rezultatele dezamăgitoare. A condus echipa bucureşteană în şapte partide oficiale în acest sezon, înregistrând patru victorii, un rezultat de egalitate şi două înfrângeri. Bogdan Andone şi-a anunţat demisia de la FCSB, la începutul lunii august, după meciul cu Alaşkert, scor 2-3, din preliminariile Europa League. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay