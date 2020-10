Bogdan Mocanu şi Jador de la Puterea Dragostei, suspecţi de coronavirus: "Am stat aproape non-stop cu el. Era foarte îngrijorat"

Jador este destul de îngrijorat de situaţia în care se află, însă Bogdan Mocanu nu își face pere mari probleme. Chiar dacă ultimele zile le-a petrecut împreună cu Jador, Mocanu s-a arătat destul de liniștit.

Mai mult, acesta a încheiat subiectul o mică glumă, fiind sigur că virusul nu se apropie de el. „De unde să se prindă COVID-ul de noi. Că nu ne suporta nici COVID-ul, nu ne vrea”, a concluzionat Bogdan.

Bogdan Mocanu, câştigătorul show-ului "Puterea Dragostei" a devenit celebru la are 23 de ani. Tânărul a început să lucreze încă de la o vârstă fragedă, și, după mai multe job-uri în saloanele de tuns și de tatuaje a ajuns să lucreze chiar ca model.

Bogdan Mocanu nu are amintiri tocmai plăcute din lumea modelingului. Acesta susține că făcea extrem de puțini bani, iar dacă ar fi vrut să-și crească încasările, ar fi trebuit să facă amor pe bani, propunere pe care a primit-o de la cei din industrie.

"Nu spun ca parintii nu m-au ajutat, m-au ajutat si ei cat au putut (...) Daca iti spun cate job-uri am schimbat pana acum. Am lucrat in cateva saloane, faceam tatuaje, tundeam... Am muncit si ca model, dar mai mult ca sa cunosc gagici. Banii erau foarte putini. Ca sa castigi bani mai multi nu spun ce trebuie sa faci. Intelegi tu!", a dezvăluit Bogdan Mocanu.