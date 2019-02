România, cobai pentru medici falşi. Un escroc francez a făcut 165 de operaţii timp de doi ani la Timişoara

Eescrocul italian a ajuns să opereze în cele mai renumite clinici din România. Printre acestea se numără şi spitalul privat Monza. Asistentele au fost cele care l-au depistat pe escroc în momentul în care au observat că acesta nu ştia cum să-şi pună corect mănuşile.

La fel ca el, şi un francez care a pretins că este medic ortoped a reuşit să intre în sala de operaţii şi să facă peste 160 de interventii chirurgicale.

Pinori Francois, cetăţean francez cu domiciliul în Londra, a venit în România în 2004 pretinzând că este medic ortoped. A depus chiar şi o diplomă la Direcţia de Sănătate Publică Timiş din care reieşea că este absolvent al Universităţii de Medicină din Paris. Ulterior s-a dovedit că documentele erau false, potrivit gandul.info.

După ce a primit autorizaţia de liberă practică de la DSP, Pinori a lucrat timp de 2 ani în baza unor convenţii civile la o clinică din Timişoara. Francezul pretindea că este specialist în „decompresiune discală percutantă cu laser".

Cercetările au dovedit că individul a efectuat 159 de intervenţii chirurgicale, sumele încasate fiind între 650 şi 1.000 de euro pentru fiecare operaţie. În loc să-şi revină, pacienţii au avut nevoie de alte operaţii şi tratamente suplimentare. În cazul unuia dintre pacienţi, „tratamentul" s-a lăsat cu urmări grave, fiindu-i afectată capapcitatea de muncă.

Pinoti şi-ar fi continuat mult timp activitatea de „medic" dacă la Timişoara nu ar fi ajuns mai mulţi jurnalişti italieni. Asta pentru că, înainte de a ajunge în România, francezul a fost pus sub acuzare în Italia pentru că a practicat ilegal medicina. Curtea de Apel din Firenze l-a condamant pentru practicarea abuzivă a unei profesii. „Medicul" a dispărut din România când presa i-a dezvăluit trecutul. Poliţiştii timişeni s-au autosesizat, iar ulterior 13 persoane au depus plângeri penale împotriva falsului doctor. Pinori a dispărut fără urmă, dar poliţiştii au început cercetările împotriva sa pentru înşelăciune şi uz de fals.

De asemenea, proprietarii clinicii în care francezul a operat au plecat în Italia, luând şi contabilitatea firmei. După aproape trei ani de investigaţii, dosarul lui Francois Pinoir a ajuns în instanţă, francezul urmând să fie judecat în lipsă.

Un bărbat din Tulcea a avut nevoie doar de câteva copii, o parafă şi alţi medici care să-l creadă pe cuvânt. Doctorul impostor a fost descoperit abia după o lună, timp în care a consultat şi a dat tratamente unui numar de 200 de bolnavi. A fost descoperit întâmplător pentru că a greşit pe diploma falsă data absolvirii.

Citeşte şi Cum a reuşit un escroc italian să opereze în cele mai renumite clinici din România. Asistentele au văzut că nu ştia să-şi pună mănuşile

Medicul estetician, Abu Bakr Kasem, supranumit printul silicoanelor, vrea sa puna mana din nou pe bisturiu si sa taie in carne vie. Asta dupa ce, in 2013, i-a fost interzis dreptul de a mai profesa pentru ca o pacienta a murit pe masa de operatie in urma unei operatii estetice. Ba mai mult, a fost dat in judecata si de mai multe vedete, acuzandu-l ca le-a mutilat pe viata iar acum este executat silit. Acum, printul silicoanelor a actionat in judecata Colegiul Medicilor din Romania prin care cere anularea deciziei prin care i se interzice dreptul de a mai profesa.