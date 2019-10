Articol publicat in: Societate

BOMBĂ în CAZUL CARACAL! Gheorghe Dincă a cedat în faţa ANCHETATORILOR, a izbucnit în lacrimi. Situaţia se schimbă RADICAL

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a oferit primele detalii despre analiza pe care au făcut-o profilerii FBI cu privire la monstrul din Caracal.

Claudiu Lascoschi a dezvăluit că analiza a durat foarte multe ore, iar Gheorghe Dincă a avut o mai mare libertate de exprimare. "Nu a fost o audiere propriu-zisă, nu s-a consemnat pe hârtie. Practic inculpatul a relatat anumite situații, iar profilerii analizează ceea ce afirmă el, reacții. O analiză se face în raport cu întreaga viață, pe care o examinezi cu siguranță. A durat mai mult de cinci ore. Ei analizează ce au făcut și urmează să transmită mesajul în scris. Nu s-a lămurit faptul dacă Dincă e un criminal în serie sau nu. A avut libertate mai mare de exprimare. A spus ceea ce a vrut el fără să fie întrerupt. Aia a fost diferența față de ancheta din România", a spus Claudiu Lascoschi. Între timp, avocatul familiei Luizei Melencu a explicat la România TV care sunt motivele care stau în spatele hotărârii de a face cerere de recuzare a procurorilor care se ocupă de cazul Caracal. "Poliţistul nu avea voie să ia contact cu Dincă, pe subiect, pe interogatoriu. Să stea singur cu Dincă e mai mult decât o infracţiune. Din moment ce a vorbit cu Dincă, a iesit Dincă şi a recunoscut, trebuie văzut ce a vorbit, ce a promis acel domn. Ce legământ a făcut ca să îl convingă aşa de repede. Nu suntem toţi tâmpiţi să nu credem că a promis ceva în schimb. Dincă a luat legătura cu soţie, soţia cu poliţistul. Asta e foarte grav. Sunt nişte fenomene ce s-a întâmplat acolo, fenomenul procedural Caracal. Nu a existat în legislaţie aşa ceva. Cum a ajuns soţia lui Dincă să se plimbe prin casă dacă ea putea să fe complice? Au venit domnii în combinezoane după ce au tropăit pe acolo zile întregi, au distrus totul, cu Dincă, cu familie, cu poliţişti. Acum ne facem că facem reconstituiri şi găsim probe", a declarat Tonel Pop la România TV. Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat în urma dispariţiei adolescentelor Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, a fost supus expertizei psihiatrice la Institutul Naţional de Medicină Legală, el fiind încarcerat la Spitalul Penitenciar Jilava. Specialiștii de la INML au decis că Gheorghe Dincă a avut discernământ în momentul în care a răpit-o și ucis-o pe Alexandra Măceșanu, susţin surse din anchetă. loading...

